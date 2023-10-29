С понедельника изменится расписание движения пассажирских поездов

С понедельника, 30 октября, поезда сообщением с Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла и Пяэскюла вновь будут следовать до Балтийского вокзала. В ходу также будут все скорые поезда сообщением Кейла — Таллинн.

Напомним, что с июля текущего года в связи с ремонтно-строительными работами на переезде Тонди пассажирские поезда останавливались на станции Тонди, откуда пассажиры ехали далее на общественном транспорте.

Расписание движения поездов смотрите здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.