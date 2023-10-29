ВИДЕО | Сборная ЮАР по регби защитила титул чемпиона мира и стала самой титулованной командой в истории

В финале действующий чемпион мира ЮАР выигрывал со счетом 9:3 и с середины второго тайма имели численное превосходство, так как капитан сборной Новой Зеландии Сэм Кейн получил красную карточку. Вскоре после этого Хандре Поллард сделал счет 12:3, и казалось, что исход финала предрешен.

Однако новозеландцы не сдались и в середине второго тайма приблизились на расстояние одного очка. За семь минут до конца матча у Новой Зеландии был великолепный шанс выйти вперед, но Джорди Барретт не смог реализовать пенальти, и ЮАР одержала победу со счетом 12:11.

В матче за бронзу Англия победила Аргентину со счетом 26:23.

Победа в финале стала для сборной ЮАРа четвёртой в истории. До этого африканские регбисты выигрывали Кубок мира в 1995, 2007 и 2019 годах. Новозеландцы были близки к тому чтобы в четвертый раз выиграть чемпионат мира, они побеждали в 1987, 2011, 2015 годах.

Австралия примет следующий Кубок мира по регби, который состоится в 2027 году.

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