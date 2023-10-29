СВОДКА ЗА СУТКИ | В Ласнамяэ пьяный водитель врезался в дерево, пострадала пассажирка. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 28.20, в 21.16 в Таллинне у дома номер 40 по улице Лийвалайа 53-летняя женщина на автомобиле Seat Altea Xl сбила на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшую проезжую часть на электрическом самокате 22-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В 23.57 в Таллинне у дома номер 8b/1 по улице Раадику нетрезвый 40-летний мужчина на Volkswagen Touareg выехал с дороги и врезался в дерево. Пассажирку — 38 летнюю девушку — доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 14 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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