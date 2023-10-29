Израильский премьер объявил о начале второй фазы войны против ХАМАС. Иран заявил о пересечении красной линии(27)
Расширение действий сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа знаменует собой начало второй фазы войны против террористической организации ХАМАС. С таким заявлением выступил перед журналистами в Тель-Авиве вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он указал, что целью данных действий является уничтожение военного потенциала ХАМАС и возможностей исламистов сохранять власть, а также возращение домой удерживаемых ими заложников. Решение о расширении масштабов действий сухопутных войск в секторе Газа было принято правительством военного времени единогласно, подчеркнул Нетаньяху.
Он отметил, что массированные воздушные атаки Израиля, совершенные на прошедшей неделе, нанесли ХАМАС „тяжелый удар“, однако война будет „долгой и трудной“. „Мы находимся в ее начале“, - заявил Биньямин Нетаньяху.
Премьер Израиля добавил, что, несмотря на сухопутную операцию ЦАХАЛ, переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников продолжаются.
Действия сухопутных сил ЦАХАЛ в секторе Газа
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул на пресс-конференции 28 октября, что его страна не заинтересована в расширении конфликта в регионе, однако готова к такому развитию событий.
В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку террористической организации ХАМАС. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС, а также освобождения заложников, указал тогда официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели 1400 человек, сообщили израильские власти. По подтвержденным данным на 28 октября, в плену у ХАМАС остаются 229 человек, напоминает DW.
Президент Ирана Раиси: Израиль перешел красную линию
Израиль пересек „красную линию“, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, его слова приводит в X пресс-служба президента. Еврейское государство он назвал „сионистским режимом“.
“Преступления сионистского режима перешли красную линию, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю“, — говорится в сообщении.По словам Раиси, США „отправили сообщения „Оси сопротивления“, но получили четкий ответ на поле боя“, передает РБК.
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