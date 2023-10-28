ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (612-й день) | МИД России сообщил, что украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
На Мальте открылся третий раунд мирных переговоров, инициированных Украиной. В саммите примут участие представители более 50 стран — советники по нацбезопасности и политике, а также сотрудники международных организаций. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч за закрытыми дверями представит план прекращения войны - об этом более подробно мы писали ЗДЕСЬ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вечером 26 октября один из украинских беспилотников, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов Курской атомной электростанции, пишет Meduza.
По ее словам, дрон повредил стены склада. Еще два дрона, как утверждает Захарова, упали на комплекс административных здания станции. Она добавила, что в использовавшихся для атаки дронах „применялись компоненты, поставленные западными странами“.
„Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось“, — заявила Захарова.
Украинских заключенных начали привлекать к работе на шахтах, пишет Strana.ua. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, таким образом „восполняется дефицит рабочей силы“. “Также они получают приличную зарплату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, тоже остается часть)“, - рассказал министр.
Малюська уточнил, что десять заключенных добывают 25 тонн угля в смену. Он также заявил, что „открыт для предложения от других работодателей“.
ISW: Россия насильно вербует украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции, пишет BBC. По данным американского Института изучения войны (ISW), Россия заставляет украинских военнопленных вступать в так называемые добровольческие формирования для последующего участия в боевых действиях против Украины.
В частности, в конце октября добровольческий отряд „Богдан Хмельницкий“ насильно завербовал 70 украинских военнопленных, содержавшихся в разных российских колониях.
Сейчас они проходят подготовку и вскоре, как ожидается, будут отправлены на фронт, говорят американские эксперты. - об этом более подробно мы писали ЗДЕСЬ.
Бывшие бойцы ЧВК „Вагнер“ переходят в подразделения спецназа „Ахмат“ и прибывают в зону проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости командир „Ахмата“ Апты Алаудинов.
“Они и раньше переходили ко мне „энное“ количество бойцов периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов „Вагнер“. То есть, сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы“, - сказал командир „Ахмата“. Алаудинов подчеркнул, что за время спецоперации подразделения „Ахмат“ и „Вагнера“ не раз работали на смежных участках фронта, пишет портал „Раньше всех“.
Словения тайно передала Украине дроны Belin
Словенский производитель беспилотников C-Astral недавно передал Вооруженным силам Украины разведывательный беспилотный летательный аппарат Belin, сообщает Meduza со ссылкой на Defense News.
„Он [беспилотник] действительно используется украинцами, и уже некоторое время. Мы имеем определенные каналы связи с использующими их войсками для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений“, — сказал он.
Словения поддерживает Украину, но засекречивает большинство данных о военной помощи.
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