ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (612-й день) | МИД России сообщил, что украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

На Мальте открылся третий раунд мирных переговоров, инициированных Украиной. В саммите примут участие представители более 50 стран — советники по нацбезопасности и политике, а также сотрудники международных организаций. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч за закрытыми дверями представит план прекращения войны - об этом более подробно мы писали ЗДЕСЬ.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вечером 26 октября один из украинских беспилотников, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов Курской атомной электростанции, пишет Meduza.

По ее словам, дрон повредил стены склада. Еще два дрона, как утверждает Захарова, упали на комплекс административных здания станции. Она добавила, что в использовавшихся для атаки дронах „применялись компоненты, поставленные западными странами“.

„Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось“, — заявила Захарова.



Украинских заключенных начали привлекать к работе на шахтах, пишет Strana.ua. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, таким образом „восполняется дефицит рабочей силы“. “Также они получают приличную зарплату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, тоже остается часть)“, - рассказал министр.

Малюська уточнил, что десять заключенных добывают 25 тонн угля в смену. Он также заявил, что „открыт для предложения от других работодателей“.

