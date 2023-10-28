В сезон простуд ингалятор является ценным помощником

„Чем раньше будет использован ингалятор, тем полезнее он будет. В сезон простуд ингалятор можно использовать как профилактическое средство для предотвращения заболеваний – например, если вы проводите время в среде, где много микробов“, — поясняет фармацевт Лаури Баар. „Если симптомы заболевания уже появились, то стоит как можно скорее воспользоваться ингалятором, поскольку соленая вода способствует увлажнению и дезинфекции слизистой оболочки и тем самым повышает сопротивляемость организма и ускоряется процесс выздоровления“, - говорит он.

Лаури Баар объясняет, что некоторые аппараты очень маленькие и помещаются даже в кармане, а другие больше, в них помещаются все лекарства. „Есть ингаляторы, которые можно использовать лежа, и такие, которые вообще нельзя перемещать во время использования, поскольку дозатор лекарства открыт“.

Помимо цены, при выборе стоит учитывать и ряд других факторов, таких как количество необходимых аксессуаров, уровень шума, размер и даже такая субъективная, но в ряде случаев играющая роль особенность, как дизайн. „В любом случае, выбирая аппарат, следует заранее учитывать, для чего и кому он необходим, а также сколько и где он будет использоваться“, — говорит Баар. „Ингалятор часто является особенно необходимым помощником, если в семье есть маленькие дети, и тогда важно, чтобы аппарат производил как можно меньше шума, был легко переносим при необходимости, а также, выглядел, как, например, животное или игрушка – в таком случае дизайн изделия является дополнительной ценностью“, — приводит он пример.

Ассортимент доступных в аптеках ингаляторов достаточно широк и их можно найти в самых разных ценовых категориях. „Самый обычный и недорогой — это компрессорный ингалятор, работающий за счет нагрева жидкости, а затем превращения ее в пар, который затем выдувается из аппарата компрессором. В более высоком ценовом диапазоне находятся аппараты с ультразвуковой и сетевой технологией – они более тихие, и пар, образующийся в них, не такой горячий, как в обычном ингаляторе“, — приводит примеры возможных вариантов этих устройств фармацевт Лаури Баар.

Ингалятор помогает облегчить симптомы простуды, такие как кашель и насморк. „Увлажняя слизистые оболочки и дыхательные пути, ингалятор помогает смягчить кашель и сделать секрет более жидким. При необходимости можно также использовать препараты с отхаркивающим или расширяющим дыхательные пути действием, но предварительно следует проконсультироваться с врачом или аптекарем, поскольку многие ингаляционные препараты отпускаются только по рецепту“, - отмечает фармацевт.

С обычной соленой водой стоит использовать ингалятор не менее трех-четырех раз в день при кашле и простуде, но результат есть и тогда, когда аппарат применяется два раза в день. „Если использование физиологического раствора принципиально не ограничено и в его случае действует принцип - чем больше, тем эффективнее, то при использовании лекарственных препаратов нужно быть осторожными и точно следовать инструкциям производителя или врача“, — подчеркивает Баар.

Очень важно верное использование ингалятора и его регулярное обслуживание Основные аксессуары, входящие в комплект ингалятора — это маска и загубник (мундштук). „Маска подходит тем, кто не может или не умеет пользоваться загубником, поскольку требует хорошей координации и достаточной силы рук. При использовании загубника опять-таки больше уверенности в том, что использованное лекарство попадет и в легкие, потому что при применении маски препарат также может попасть на поверхность кожи даже при очень сильном вдыхании“, — отмечает Баар.

В ингаляторе рекомендуется использовать продающийся в аптеке физиологический раствор, уже приготовленный в стерильных условиях. При использовании водопроводной, кипяченой и домашней соленой воды очень сложно гарантировать, что все микробы и микрочастицы были уничтожены или отфильтрованы. „Также разрешено использовать некоторые лекарства, которые с помощью ингалятора проникают глубже в дыхательные пути – например, безрецептурный сироп от кашля может продаваться в виде такого раствора“, — говорит Баар.По словам фармацевта, самая частая ошибка при использовании ингалятора – это ненадлежащее обслуживание аппарата. Ингалятор следует чистить в соответствии с инструкциями после каждого использования и, прежде всего, следить за тем, чтобы аппарат и аксессуары могли высохнуть. „Обычно аксессуары для ингаляторов можно мыть обычным мылом, если их потом тщательно промыть чистой водой. Конечно, при очистке дезинфицирующими средствами больше уверенности в том, что в аппарате не образуются бактерии и плесень, которые могут нанести вред здоровью во время использования“, — отмечает Лаури Баар.

Также ингалятор часто выходит из строя при использовании в аппарате неподходящих веществ. „Для большинства ингаляторов не подходит использование эфирных масел или сахаросодержащих сиропов, которые могут засорить системы, необходимые для работы аппарата“, — заключает фармацевт.

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