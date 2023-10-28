В Вильяндимаа в результате пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина

Возгорание обнаружили сотрудники дома престарелых, пришедшие навестить пожилого мужчину. Они оперативно вытащили потерявшего сознание человека из задымленного дома и начали его реанимировать. Реанимационные действия продолжили сначала прибывшая из Мустла спасательная команда, а затем и медики скорой помощи. Несмотря на все усилия, жизнь 86-летнего мужчины спасти не удалось.