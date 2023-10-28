ЧП и криминал
28.10.2023, 15:44

В Вильяндимаа в результате пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина

 
Küünlad
Küünlad
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня в 13:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Кярстна волости Вильянди. Хозяина дома удалось вынести из задымленного помещения, но, к сожалению, реанимировать мужчину не удалось.

Возгорание обнаружили сотрудники дома престарелых, пришедшие навестить пожилого мужчину. Они оперативно вытащили потерявшего сознание человека из задымленного дома и начали его реанимировать. Реанимационные действия продолжили сначала прибывшая из Мустла спасательная команда, а затем и медики скорой помощи. Несмотря на все усилия, жизнь 86-летнего мужчины спасти не удалось.

Спасательные команды Мустла и Тырва потушили пожар в спальне дома с помощью огнетушителей и ведер с водой.

Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.

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