В Вильяндимаа в результате пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина
Сегодня в 13:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Кярстна волости Вильянди. Хозяина дома удалось вынести из задымленного помещения, но, к сожалению, реанимировать мужчину не удалось.
Возгорание обнаружили сотрудники дома престарелых, пришедшие навестить пожилого мужчину. Они оперативно вытащили потерявшего сознание человека из задымленного дома и начали его реанимировать. Реанимационные действия продолжили сначала прибывшая из Мустла спасательная команда, а затем и медики скорой помощи. Несмотря на все усилия, жизнь 86-летнего мужчины спасти не удалось.
Спасательные команды Мустла и Тырва потушили пожар в спальне дома с помощью огнетушителей и ведер с водой.
Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.