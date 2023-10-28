ISW: Россия насильно вербует украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции

В частности, пишет ISW, в конце октября добровольческий отряд „Богдан Хмельницкий“ насильно завербовал 70 украинских военнопленных, содержавшихся в разных российских колониях.

Сейчас они проходят подготовку и вскоре, как ожидается, будут отправлены на фронт, говорят американские эксперты.

Сколько таких формирований уже создано, они не уточняют, но подчеркивают, что это является грубым нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Конвенция гласит, что военнопленные не могут быть отправлены в район боевых действий или содержаться в зоне боевых действий, где они могут попасть под обстрел.

Также, согласно документу, военнопленные не могут использоваться на работах, представляющих опасность для жизни и здоровья.