Евграфов: повышение эконалогов в конечном счете оплатит потребитель(8)
Министр климата Кристен Михал весной ушел от ответа на мой вопрос, означает ли пункт коалиционного соглашения, в котором говорится о необходимости пересмотреть размеры плат за загрязнение окружающей среды, что различные экологические налоги для предприятий повысят.
Михал тогда отметил, что во втором полугодии текущего года Министерство климата должно провести анализ возможных изменений и их влияния. Однако спустя всего несколько месяцев после ответа министра правительство отправило в парламент законопроект, предусматривающий повышение плат за использование природных ресурсов. Это означает, что предприятия должны будут отдавать государству дополнительные десятки миллионов евро в год.
То, что повышение налогов в кризис – это верный способ удушить экономику, не говорил разве что только ленивый. Результаты политики нынешнего правительства не заставили себя ждать. Во втором квартале этого года мы выбились в лидеры ЕС и еврозоны: только не в пятерку богатейших стран, как когда-то обещали реформисты, а по темпам спада экономики. Если экономика ЕС в за год выросла на 0,5%, еврозоны - на 0,6%, то спад экономики Эстонии составил 3% (!) По прогнозам Центробанка Эстонии безработица продолжит расти и в следующем году. Перспектива, мягко говоря, безрадостная.
Возможность убедиться в том, что различные сокращения и повышение налогов только усугубляют кризис, у нас была 2008-2009 годах, тогда спад ВВП достиг более 14%. В то же время меры помощи населению и предприятиям, принятые правительством центристов во время первой волны пандемии, инвестиции в экономику, помогли нам выйти из кризиса с лучшими в ЕС показателями экономического роста. Наверное, ученые-экономисты не просто так говорят о действенности и необходимости противоциклических мер. Но правительство реформистов, похоже, не способно ни делать выводы из собственных ошибок, ни учиться на чужом опыте.
Ставки налогов на загрязнение окружающей среды для предприятий сланцевой промышленности, согласно законопроекту, вырастут в 2024 году на 20 процентов, а в 2025 году – на 44%, а за четыре года рост составит 150%. Не надо быть экономистом, чтобы понимать, что повышение экологических налогов затронет абсолютно всех, а не только бизнес. Ведь предприятия будут вынужден искать источники для покрытия недополученного дохода и делать это они будут за счёт потребителя, то есть жителей Эстонии. Как, к примеру, производители электроэнергии будут пытаться компенсировать резко выросшие расходы? Вероятнее всего, за счет повышения тарифов, что означает очередной рост счетов за электричество и отопление.
Еще один печальный момент – в очередной раз оказались забыты местные самоуправления Ида-Вирумаа, получающие мизерную часть от уплаченных экологических налогов. При этом разговоры о том, что возврат плат за окружающую среду в бюджет самоуправлений необходимо увеличить, ведутся уже годами. Казалось бы, сейчас очень подходящий момент, чтобы пересмотреть эту систему. Во-первых, значительно увеличатся поступления эконалога в казну, и государство могло бы вспомнить про самоуправления, предприятия которых приносят ему большие доходы. Во-вторых, многие муниципалитеты уже сейчас испытывают сложности с погашением текущих расходов, в том числе, с оплатой счетов, поэтому помощь со стороны государства им крайне необходима. Однако, похоже, правительство так не считает. На прошлой неделе я так и не смог получить от министра финансов внятного ответа на вопрос, каким образом нынешний государственный бюджет поможет Ида-Вирумаа. Кроме того, что Эстония должна грамотно использовать выделенные ей из Фонда справедливого перехода средства, я ничего не услышал от Марта Вырклаева. Наверное, не стоит удивляться тому, с каким пренебрежением относится правительство реформистов к проблемам северо-востока, ведь их основной избиратель здесь не проживает. Поэтому зачем утруждать себя заботами региона, где доходы населения одни из самых низких, а безработица - самая высокая. Лучше собрать 500 млн евро на проведение реформы подоходного налога, которая выгодна лишь наиболее обеспеченным. Ради этого повышают налог с оборота и подоходный налог, госпошлины, экологические налоги, акциз на топливо и вводят автомобильный налог.
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