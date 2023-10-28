Евграфов: повышение эконалогов к конечном счете оплатит потребитель

Еще один печальный момент – в очередной раз оказались забыты местные самоуправления Ида-Вирумаа, получающие мизерную часть от уплаченных экологических налогов. При этом разговоры о том, что возврат плат за окружающую среду в бюджет самоуправлений необходимо увеличить, ведутся уже годами. Казалось бы, сейчас очень подходящий момент, чтобы пересмотреть эту систему. Во-первых, значительно увеличатся поступления эконалога в казну, и государство могло бы вспомнить про самоуправления, предприятия которых приносят ему большие доходы. Во-вторых, многие муниципалитеты уже сейчас испытывают сложности с погашением текущих расходов, в том числе, с оплатой счетов, поэтому помощь со стороны государства им крайне необходима. Однако, похоже, правительство так не считает. На прошлой неделе я так и не смог получить от министра финансов внятного ответа на вопрос, каким образом нынешний государственный бюджет поможет Ида-Вирумаа. Кроме того, что Эстония должна грамотно использовать выделенные ей из Фонда справедливого перехода средства, я ничего не услышал от Марта Вырклаева. Наверное, не стоит удивляться тому, с каким пренебрежением относится правительство реформистов к проблемам северо-востока, ведь их основной избиратель здесь не проживает. Поэтому зачем утруждать себя заботами региона, где доходы населения одни из самых низких, а безработица - самая высокая. Лучше собрать 500 млн евро на проведение реформы подоходного налога, которая выгодна лишь наиболее обеспеченным. Ради этого повышают налог с оборота и подоходный налог, госпошлины, экологические налоги, акциз на топливо и вводят автомобильный налог.