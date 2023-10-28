28.10.2023, 18:12
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: кто победит в университетском дерби?
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстоно-латвийской баскетбольной лиге команда „Тартуского университета“ сыграет с командой „Латвийского университета“ (Рига). Начало матча в 19:10.
Команда „Тартуского университета“, начавшая сезон с двух поражений, впоследствии одержала три победы подряд. Теперь она занимает шестое место, одержав три победы и потерпев два поражения. Команда „Латвийского университета“ имеет в своем активе одну победу и шесть поражений, что позволяет им занимать предпоследнее место.