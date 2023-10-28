Автомобильный налог все ближе. Что делать со старыми машинами?

По словам Киммеля, на данный момент спрос на их услуги есть. Он добавил, что, по их наблюдениям, старые автомобили ремонтируют, а вот новые покупают меньше. Кроме того, люди стали больше покупать запчастей. Цены на скупку автомобилей выросли с пандемии коронавируса. Киммел сказал, что старых автомобилей им предлагают сейчас много, так как люди хотят избавиться от них до того, как вступит в силу автомобильный налог. При этом он признал, что сборщики металла также предлагают за лом достойную цену, поэтому конкуренция довольно жесткая.

Старую машину можно также сдать на свалку. Свен Киммель, член правления Demontering OÜ, пояснил, что из привезенного на свалку автомобиля сначала убирают все представляющие опасность детали. Потом снимается все части, которые можно перепродать.

„Все знают, как продать дорогие материалы для автомобиля, такие как металлы, аккумулятор и каталитический нейтрализатор. А дешевые материалы, такие как стекло, обивка или сидения, в конечном итоге оказываются либо в лесу, либо рядом с мусорным баком“, — пояснил Колламаа.

Колламаа добавил, что при реализации лома большую роль играет цена за тонну. Компания Kuusakoski за последний год провела несколько акций и готова предложить более высокую цену, но хотела бы, чтобы автомобиль был целым. Таким образом они стараются избежать появления непрофессиональных любителей по разбору машин.

Как рассказал член правления компании Тоомас Колламаа, в начале года, когда только начались обсуждения касательно автомобильного налога, количество обращений людей выросло в геометрической прогрессии. „Основную озабоченность вызывали утилизированные автомобили, у которых нет или невозможно найти документов“.

Один из вариантов избавиться от старой машины — сдать ее скупщикам металла. В компании Kuusakoski цена за списанные автомобили выросла на 13% по сравнению с прошлым месяцем. На данный момент цена тонны автомобиля составляет 225 евро. Хотя в конце октября прошлого года цена тонны автомобиля составляла 235 евро.

Руководитель по продажам FenderNet OÜ Меэлис Якобсон заявил, что спрос на бывшие в употреблении запчасти увеличился на 25%. При этом по сравнению с прошлым годом цены на бывшие в употреблении запчасти выросли на 25%, связано это, как пояснил Якобсон, с ценой на новые оригинальные запчасти. Цена за скупку автохлама за год выросла вдвое.

Лонго: в следующем году планируем купить больше автомобилей, зарегистрированных в Эстонии

Еще один вариант избавиться от автохлама – продать его скупщикам машин. Longo Grupp ежемесячно закупает 400-500 автомобилей из Голландии и Бельгии, которые затем продаются в основном через различные сайты. 250 автомобилей находятся на автостоянке в Таллинне. Ежедневно на эстонский портал по продаже машин добавляется около 5 новых автомобилей с проверенной историей и гарантией.

Жители Эстонии также пытаются избавиться от старых машин, продавая их скупщикам. По словам Райнера Ууккиви, директора по продажам Longo Grupp, каждый месяц поступает 20-50 предложений. Компания реализует автомобили как на специальной торговой площадке, так и через интернет. Все выставленные на продажу автомобили прошли техническую проверку и предпродажное обслуживание.

Одной из частей будущего автомобильного налога, который вступит в силу в 2025 году, является налог на регистрацию. Поэтому в следующем году Лонго планирует купить значительно больше подержанных автомобилей, зарегистрированных в Эстонии. „В целом можно прогнозировать, что до 2025 года многие люди захотят обменять свои автомобили на более новые“, - сказал Ууккиви.

Longo специализируется на продаже популярных в нашей стране бюджетных автомобилей, возраст которых не превышает 5 лет, а средняя цена составляет 14 000-15 000 евро. По словам Ууккиви, больше всего в Эстонии покупают автомобили как раз этого возраста и этой ценовой категории.

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