Женская сборная Эстонии по футболу одержала историческую победу в Лиге наций

Эстония открыла счет на 25-й минуте, когда Маарья Саулеп сделала подачу на Лизетте Таммик, которая мощным ударом головой отправила мяч под перекладину. После перерыва подопечные Анастасии Морковкиной и Сирье Каппер устроили голевую феерию.

На 48-й минуте вратарь сборной Армении Яна Арутюнян отбила мяч перед собой, где первой на добивании оказалась Таммик. На 59-й минуте 25-летняя нападающая оформила хет-трик в ворота сборной Армении.

На 64-й минуте при подаче углового Эмма Трейберг, вышедшая на замену несколькими минутами ранее, головой переправила мяч в ворота. Это первый гол 22-летней нападающей в ее 33-м матче за сборную Эстонии. На 70-й минуте Ани Гукасян смогла сократить отставание в счете, но набольшее футболисток сборной Армении не хватило.

Женская Лига наций проводится впервые, а „синие футболки“, которые выступают в Лиги С, одержали первую победу в истории.

Турнирная таблица:

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