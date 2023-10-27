ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (611-й день) | Официально назван сменщик генерала Суровикина. Белый дом: в войсках РФ есть случаи казни солдат
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В ночь на пятницу Россия атаковала Украину шестью ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и одной баллистической ракетой „Искандер-М“, сообщили Воздушные силы ВСУ. Пять беспилотников были уничтожены над Николаевской и Херсонской областями, добавили украинские военные.
В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что удары запущенными Россией БПЛА были зафиксированы за пределами Вознесенска. В результате попадания вспыхнул пожар, который к утру был локализован, добавил Ким, не указав, какой именно объект попал под атаку дронов.
В ночь на 27 октября силы РФ нанесли ракетный удар по зданию пожарной части в Изюме Харьковской области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, пострадали 8 спасателей, четверо из них находятся в больнице. Кроме того, повреждены 13 единиц техники и само здание, указал глава МВД.
В ночь на пятницу Министерство обороны России сообщило, что вечером 26 октября над Курской областью были перехвачены два „БПЛА самолетного типа“, с помощью которых Украина пыталась якобы „осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации“. Согласно министерству, первый дрон был замечен в районе города Курчатов, он был перехвачен „дежурными средствами ПВО“ в 21.00. В Курчатове, который расположен примерно в 70 км от границы с Украиной, находится Курская атомная электростанция. Второй беспилотник перехватили в 23.50.
В департаменте коммуникаций „Росэнергоатома“ подтвердили пресечение атаки трех беспилотников в районе Курской атомной электростанции накануне вечером. „Данное событие не повлияло на работу станции“, - говорится в сообщении.
По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за истекшие сутки произошло около 70 боевых столкновений, российские войска нанесли 1 ракетный и 18 авиационных ударов и совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы РФ пытаются продвинуться на авдеевском, бахмутском, купянском и марьинском направлениях, но украинские войска отбивают атаки, удерживая позиции, указывается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. В то же время на запорожском, лиманском и шахтерском направлениях подразделения РФ проводят перегруппировку сил, указывается далее.
Крупные потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе, предполагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, под Авдеевкой РФ потеряла значительно больше техники, чем под Угледаром в январе и феврале нынешнего года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что российские войска якобы потеряли по меньшей мере бригаду военнослужащих, пытаясь наступить на город Авдеевку в Донецкой области, пишет Reuters.
По словам местных и военных властей Украины, Россия возобновила попытки окружить город в середине октября, стремясь сокрушить украинские позиции постоянными артиллерийскими обстрелами и волнами наступающих войск и бронетехники.
„В этих попытках враг потерял как минимум бригаду“, — утверждает Зеленский. Reuters при этом отмечает, что не может независимо проверить это утверждение, российские власти его не комментировали.
Бригада может состоять из нескольких тысяч военнослужащих. Потери на поле боя являются государственной тайной как в России, так и в Украине, напоминает агентство
В подразделениях российской армии, участвующих в войне против Украины, есть случаи казней солдат за неподчинение приказам, заявил во время очередного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. „Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии“, - добавил он.
Такое развитие событий указывает на проблемы с моральным духом в российской армии спустя 20 месяцев после начала вторжения в Украину, заявил Кирби: „Думаю, это симптом того, насколько плохо российские военные лидеры знают, что они делают, и насколько плохо они справились с этим с военной точки зрения“. На вопрос, откуда получены сведения о казнях, чиновник не ответил.
В Ялте в аннексированном РФ Крыму произошло „покушение“ на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщил в Telegram представитель „властей“ оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. „Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. В Олега стреляли“, - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала Mash, покушение произошло около дома политика, где его либо ранили ножом, либо выстрелили в него из оружия. Ранее о нападении на Царева сообщил еще один прокремлевский блогер, Юрий Котенок, утверждая, что экс-нардеп получил ножевые ранения. Издание „Украинская правда“ опубликовала видео с происшествия в соцсети Х, подписав его „видео из-под дома Царева, где на него якобы совершили покушение“. В Украине Царева считают государственным изменником, поддержавшим вторжение РФ в Украину.
По данным издания „Думская“, после недельного перерыва снова заработал зерновой коридор. Одесские порты покинули два балкера под флагом Панамы, а также судна под турецким и либерийским флагами. Первые два направились в Египет и Турцию соответственно, конечные пункты двух других пока неизвестны. Издание отмечает, что причины перерыва в работе зернового коридора могли быть связаны как с тем, что Россия минирует море, так и с борьбой украинских властей с контрабандой. Ранее о том, что Украина приостановила использование зернового коридора в Черном море по соображениям безопасности, сообщили киевская консалтинговая компания „Барва Инвест“ и британская фирма Ambrey, специализирующаяся на вопросах глобальной безопасности на море. Официальный Киев это опроверг.
На юге Украины в пятницу уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и два ударных беспилотника „Ланцет“, сообщают вечером в пятницу Воздушные силы ВСУ. Ракеты, согласно сообщению, были сбиты в Николаевской области, а дроны — в Херсонской.
Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России, информация об этом появилась на сайте Минобороны России.
20 октября о назначении Афзалова сообщали российские государственные СМИ. Об этом синхронно писали „РИА Новости“, ТАСС и „Известия“ со ссылкой на источники.
По их данным, Афзалов с 23 июля занимал пост врио главкома ВКС после ухода в отставку генерала армии Сергея Суровикина, который был главнокомандующим ВКС с 2017 года.
Суровикин исчезал из публичного пространства после мятежа Евгения Пригожина,
Саммит ЕС в Брюсселе, который завершился в пятницу, подтвердил намерение работать над „будущими обязательствами по безопасности“ для Украины, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на итоговый документ саммита.
Лидеры ЕС, как и на предыдущих встречах, подтвердили намерения „предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется“, отмечает издание.
Что касается военной помощи, то лидеры Евросоюза призвали ускорить поставки ракет и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны „для защиты населения, критической и энергетической инфраструктуры“.
Лидеры ЕС одобрили планы использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия может выдвинуть соответствующее предложение в начале декабря.
Западные санкции заморозили около 300 млрд долларов, принадлежащих российскому ЦБ, после того как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. 180 млрд евро, по данным правительства Бельгии, хранится в Euroclear — крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе, говорится в статье.
„В политическом плане мы согласились, что в конечном итоге Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины“, — заявила в пятницу после саммита лидеров ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В результате вечернего обстрела Херсона повреждены более десятка жилых домов в центре города, сообщает глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, пока известно о нескольких пострадавших, одного из них госпитализировали.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 47 боевых столкновений;
Российские войска нанесли шесть ракетных ударов и восемь авиационных ударов, а также совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;
На авдеевском направлении российские войска вели безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области. Украинская армия отбила 13 атак;
Российские войска вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 19 атак;
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении;
В течение суток авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов и три средства ПВО.
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