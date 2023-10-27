ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (611-й день) | Официально назван сменщик генерала Суровикина. Белый дом: в войсках РФ есть случаи казни солдат

По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за истекшие сутки произошло около 70 боевых столкновений, российские войска нанесли 1 ракетный и 18 авиационных ударов и совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы РФ пытаются продвинуться на авдеевском, бахмутском, купянском и марьинском направлениях, но украинские войска отбивают атаки, удерживая позиции, указывается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. В то же время на запорожском, лиманском и шахтерском направлениях подразделения РФ проводят перегруппировку сил, указывается далее.

В департаменте коммуникаций „Росэнергоатома“ подтвердили пресечение атаки трех беспилотников в районе Курской атомной электростанции накануне вечером. „Данное событие не повлияло на работу станции“, - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу Министерство обороны России сообщило, что вечером 26 октября над Курской областью были перехвачены два „БПЛА самолетного типа“, с помощью которых Украина пыталась якобы „осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации“. Согласно министерству, первый дрон был замечен в районе города Курчатов, он был перехвачен „дежурными средствами ПВО“ в 21.00. В Курчатове, который расположен примерно в 70 км от границы с Украиной, находится Курская атомная электростанция. Второй беспилотник перехватили в 23.50.

В ночь на 27 октября силы РФ нанесли ракетный удар по зданию пожарной части в Изюме Харьковской области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, пострадали 8 спасателей, четверо из них находятся в больнице. Кроме того, повреждены 13 единиц техники и само здание, указал глава МВД.

В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что удары запущенными Россией БПЛА были зафиксированы за пределами Вознесенска. В результате попадания вспыхнул пожар, который к утру был локализован, добавил Ким, не указав, какой именно объект попал под атаку дронов.

В ночь на пятницу Россия атаковала Украину шестью ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и одной баллистической ракетой „Искандер-М“, сообщили Воздушные силы ВСУ. Пять беспилотников были уничтожены над Николаевской и Херсонской областями, добавили украинские военные.

Крупные потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе, предполагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их оценкам, под Авдеевкой РФ потеряла значительно больше техники, чем под Угледаром в январе и феврале нынешнего года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что российские войска якобы потеряли по меньшей мере бригаду военнослужащих, пытаясь наступить на город Авдеевку в Донецкой области, пишет Reuters.

По словам местных и военных властей Украины, Россия возобновила попытки окружить город в середине октября, стремясь сокрушить украинские позиции постоянными артиллерийскими обстрелами и волнами наступающих войск и бронетехники.

„В этих попытках враг потерял как минимум бригаду“, — утверждает Зеленский. Reuters при этом отмечает, что не может независимо проверить это утверждение, российские власти его не комментировали.

Бригада может состоять из нескольких тысяч военнослужащих. Потери на поле боя являются государственной тайной как в России, так и в Украине, напоминает агентство

В подразделениях российской армии, участвующих в войне против Украины, есть случаи казней солдат за неподчинение приказам, заявил во время очередного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. „Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии“, - добавил он.

Такое развитие событий указывает на проблемы с моральным духом в российской армии спустя 20 месяцев после начала вторжения в Украину, заявил Кирби: „Думаю, это симптом того, насколько плохо российские военные лидеры знают, что они делают, и насколько плохо они справились с этим с военной точки зрения“. На вопрос, откуда получены сведения о казнях, чиновник не ответил.