ЧП и криминал
27.10.2023, 17:26

ФОТО | В Нымме столкнулись два легковых автомобиля и автобус

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В пятницу в 15.30 полиция получила сообщение, что в столичном районе Нымме рядом с остановкой общественного транспорта Raku произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса.

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.

По словам очевидца автомобиль BMW на встречной полосе движения врезался в бок автобуса, а после этого врезался в другой автомобиль.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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