ФОТО | В Нымме столкнулись два легковых автомобиля и автобус

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.

По словам очевидца автомобиль BMW на встречной полосе движения врезался в бок автобуса, а после этого врезался в другой автомобиль.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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