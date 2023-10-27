На выходных погода любителей прогулок не порадует

Суббота, 28.10

Ночью: облачно с прояснениями. Местами снег, на побережье также мокрый снег и дождь. Ветер северный, северо-восточный 2-7, на побережье порывами до 11 м/с, к утру на северном побережье усилится, 4-10 порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°C.

Днем: облачно с прояснениями. Местами снег, снег с дождем, на островах и побережье дождь. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами 13 м/с, после обеда постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..+4°C. На дорогах опасность гололеда.

Воскресенье, 29.10

Ночью: облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура -3..+1°C.

Днем: облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений 2-6, вечером усилится до 5-12 м/с. Температура 0..+5°C.

Понедельник, 30.10

Ночью: облачная погода. Осадки в виде снега и снега с дождем будут распространяться с юга на север, на островах и в Южной Эстонии пройдет и дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура -1..+4, в начале ночи в Северо-Восточной Эстонии до -3°C.

Днем: облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах осадки — мокрый снег, дождь. Вечером на побережье Рижского залива дожди усилятся. Ветер в основном северо-западный, северный 2-7, на побережье порывами до 11 м/с. Температура 1..4, в Южной Эстонии до 8°C.

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