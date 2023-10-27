Неделю Северных стран в Нарве откроет выставка о Кренгольме

Хелена впервые посетила Кренгольмскую мануфактуру весной прошлого года и с тех пор посвятила себя созданию выставки и сборам наследия. Художница возрождает прошлое через картины, опираясь на исторические события и воспоминания своей семьи“, – прокомментировал Евгений Тимощук, организатор Недели Северных стран, координатор программ Нарвского филиала Совета министров Северных стран.

Ее выставка „Проект Людвига Кноопа“, открывающая неделю, – это дань уважения Кренгольмской мануфактуре и наследию ее основателя.

Масштабная цель Недели Северных стран – подчеркнуть ценности, благодаря которым Северные страны стали одним из самых счастливых и ответственных регионов в мире. Программа мероприятий разнообразна, например, пройдут бранч, посвященный популярному датскому блюду смёрребрёд, вечер кино и увлекательный семейный день. Неделя Северных стран также предлагает участникам практический опыт. Профессиональный организатор пространства Анна Мелешко поделится советами и приемами, как использовать элементы нордического образа жизни для создания благополучия и порядка в доме.

В рамках недели также пройдет конкурс „зеленых“ идей, ориентированный на молодежь Ида-Вируского уезда, целью которого является вдохновить следующее поколение новаторов в сфере экологии.

В рамках информационного дня образовательной программы Nordplus будет представлена ценная информация о различных возможностях сотрудничества с Северными странами в сфере образования.

С программой Недели Северных стран можно ознакомиться на сайте www.norden.ee Почти все мероприятия Недели Северных стран для публики бесплатны, в некоторых случаях требуется предварительная регистрация.