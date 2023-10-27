Горнолыжник авершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

В прошлом сезоне Бротен был первым в слаломе и четвертым в общем зачете этапа КМ. Осенью этого года горнолыжник снялся в рекламе одежды J.Lindeberg, что рассердило Федерацию лыжных видов спорта Норвегии - поскольку это был не их спонсор, они пообещали оштрафовать спортсмена. В пятницу Бротен созвал пресс-конференцию и выступил с весьма неожиданным заявлением.

„Я сдаюсь“, — сказал Бротен, с трудом сдерживая слезы. „Впервые как минимум за полгода я счастлив и впервые за много лет чувствую себя свободным. Любой, кто со мной знаком, знает, что свобода — один из моих величайших источников успеха и радости. Меня не интересуют спонсорские сделки. Меня не волнует, что я был лучшим в мире на последней гонке. Мне важно, счастлив я или нет“.

Бротен, который в прошлом сезоне семь раз финишировал в топ-3 сильнейших и трижды занимал первые места на этапе КМ, сообщил о своем решении товарищам по команде накануне. „Это был трудный, но и очень красивый момент“, — добавил Бротен, не скрывая, что его очень расстроило отношение лыжной федерации, которая не позволяет спортсмену продвигать своих спонсоров. „Крайне неуважительное отношение“.

Клаус Ристе, глава федерации, узнал о завершении карьеры Бротена только в пятницу утром. „Тяжелая и печальная новость. Других слов быть не может. Это стало неожиданностью для меня и для тренеров. Для всех нас это стало большим сюрпризом и шоком“, — сказал Ристе, которого спросили, могла ли федерация поступить иначе. „Мы очень удивлены, что он пошел на такой крайний шаг. Очевидно, что в сложившейся ситуации мы могли бы поступить иначе. Но сейчас трудно сказать, что мы могли бы сделать иначе“.

По словам Бротена, решение о завершении карьеры он принял четыре недели назад, и обнародовать его - большое облегчение для него. Бывший горнолыжник также подчеркнул, что это не было шагом, предпринятым из чувства неповиновения.