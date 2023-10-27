ФОТО | Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 26-летнего Бориса

В среду вечером Борис ушел из дома в центральной части Таллинна и не вернулся. Его мобильный телефон отключен, но, как показывает позиционирование, вчера Борис находился в волости Виймси в деревне Рохунеэме. Полиция проверила окрестности, а также другие места, где он может находиться, однако местонахождение Бориса до сих пор не установлено.

Приметы Бориса: рост 175 см, темные волосы. Уходя из дома, был одет так же, как на фотографии: тонкая куртка „Joma“ черного цвета с белыми полосами на груди, штаны черного цвета, темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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