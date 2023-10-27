Расистский скандал не утихает: появляются новые доказательства, наказание откладывается(2)
Японский хоккеист эстонского клуба Шума Кинебути обвинил латвийского игрока Элвиса Желубовскиса в расистских высказываниях во время матча Хоккейной лиги Optibet (OHL).
Кинебути опубликовал твит, в котором сообщил, что Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и всего азиатского сообщества, и являются расистскими. Согласно твиту Кинебути, инцидент произошел 15 октября в Таллинне. Матч между Panther и Mogo/LSPA закончился победой латышей со счетом 9:2 (3:0, 3:1, 3:1).
24 октября дисциплинарная комиссия LHF (Латвийской федерации хоккея) вынесла решение: вопрос о возможных расистских высказываниях отправить на рассмотрение Международной федерации хоккея (IIHF). А игрока „HK MOGO/LSPA“ Э. Желубовскиса дисквалифицировать на одну игру и наказать штрафом в 200 евро.
„Дисциплинарная комиссия ЛХФ рассмотрела видеоматериал об инциденте, а также все материалы, присланные в связи с рассматриваемым случаем, - все замечания четырех арбитров матча по поводу ситуации и пояснения, присланные обоими клубами.
На основании материалов дела и собранных доказательств комиссия приходит к выводу, что нельзя с уверенностью сказать, что в данном случае были сделаны расистские высказывания. С другой стороны, можно констатировать неспортивное и неэтичное поведение со стороны Э.Желубовскиса, который не пожал руку игроку из команды соперника после игры, что подтверждается показаниями судей матча.
Ссылаясь на параграф 3.3.1.а Дисциплинарного кодекса Международной федерации хоккея с шайбой („Дисциплинарный кодекс ИИХФ“), направить вопрос о возможных проявлениях расизма на рассмотрение ИИХФ.
Отложить рассмотрение вопроса о возможных расистских высказываниях Э. Желубовскиса до принятия решения по этому вопросу Международной федерацией хоккея. Информировать клуб „HC Panter“ и Федерацию хоккея Эстонии о подаче материалов на рассмотрение Международной федерации хоккея с шайбой.
На основании пунктов 18, 24 и 26 Регламента о дисциплинарных наказаниях ЛХФ применить дисквалификацию на 1 игру к Э. Желубовскису и штраф в размере 200 евро к клубу HK „Mogo/LSPA“.
Однако уже 25 октября появилось новое решение комиссии о внесении изменений.
„В связи с вновь обнаруженным обстоятельства (вновь полученные доказательства – видеоматериалы), которые не были доступны Комиссии 23.10.2023 на момент принятия решения, Комиссия вносит изменения в свое решение от 23.10.2023 относительно игры Хоккейной лиги Optibet 15 октября между командами „HC Panter“ и „HK MOGO/LSPA“.
На основании пунктов 18, 24 и 26 Регламента о дисциплинарных наказаниях ЛХФ игроки „HC Panter“ А.Линде, А.Розинько и Ш.Кинебути дисквалифицированы на 1 игру, а клуб „HC Panter“ оштрафован на 200 евро.
В Регламенте о дисциплинарных наказаниях ЛХФ по этим трем пунктам денежный штраф полагается только за 24 - за запятнание имиджа ЛХФ в общественных местах, в том числе в социальных сетях и массовых в СМИ, а также других нарушениях этики, непредусмотренных правилами, игроками, тренерами и официальными представителями команды.
Специалист хоккейного клуба „Пантер“ по соцсетям Эло Кулла отметила, что клубу в данный момент нечего комментировать.
Шума Кинебути также отказался от комментариев: „Нет, извините… я все написал в своих „сториз“. Поступают дополнительные свидетельства. Я сообщу вам, как только они подтвердятся“.
Следующая игра, от которой отстранены ведущие игроки команды - Линде, Розинько и Кинебути, состоится в субботу, 28 октября, в Литве против AIRWELLENERGIJA.
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