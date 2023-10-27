Расистский скандал не утихает: появляются новые доказательства, наказание откладывается

Кинебути опубликовал твит, в котором сообщил, что Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и всего азиатского сообщества, и являются расистскими. Согласно твиту Кинебути, инцидент произошел 15 октября в Таллинне. Матч между Panther и Mogo/LSPA закончился победой латышей со счетом 9:2 (3:0, 3:1, 3:1).

Латвийский клуб „Мого“ обвинения Кинебути отрицал изначально. Клуб признал, что Желубовскис дважды „послал“ японского хоккеиста, но не использовал расистские высказывания. Это, по данным клуба, может подтвердить арбитр Юрий Тимофеев. „У двух игроков произошла стычка, когда я приехал туда к ним, они уже начали расходиться, я не слышал, чтобы его там как-то оскорбили. Японский хоккеист мне говорил что-то на счёт этого, но так как мы ничего не слышали, то и наказать его нельзя было. Потом все было спокойно. К нам после игры он не подходил, но, может, к главным судьям подходил“, — сказал один из помощников главного арбитра Юрий Тимофеев корреспонденту RusDelfi. LHF отмечал, что факт нарушения будет проанализирован и получит оценку. Федерация осуждает любые расистские высказывания и будет решительно выступать против подобных нарушений.

24 октября дисциплинарная комиссия LHF (Латвийской федерации хоккея) вынесла решение: вопрос о возможных расистских высказываниях отправить на рассмотрение Международной федерации хоккея (IIHF). А игрока „HK MOGO/LSPA“ Э. Желубовскиса дисквалифицировать на одну игру и наказать штрафом в 200 евро.

„Дисциплинарная комиссия ЛХФ рассмотрела видеоматериал об инциденте, а также все материалы, присланные в связи с рассматриваемым случаем, - все замечания четырех арбитров матча по поводу ситуации и пояснения, присланные обоими клубами.

На основании материалов дела и собранных доказательств комиссия приходит к выводу, что нельзя с уверенностью сказать, что в данном случае были сделаны расистские высказывания. С другой стороны, можно констатировать неспортивное и неэтичное поведение со стороны Э.Желубовскиса, который не пожал руку игроку из команды соперника после игры, что подтверждается показаниями судей матча.

Ссылаясь на параграф 3.3.1.а Дисциплинарного кодекса Международной федерации хоккея с шайбой („Дисциплинарный кодекс ИИХФ“), направить вопрос о возможных проявлениях расизма на рассмотрение ИИХФ.

Отложить рассмотрение вопроса о возможных расистских высказываниях Э. Желубовскиса до принятия решения по этому вопросу Международной федерацией хоккея. Информировать клуб „HC Panter“ и Федерацию хоккея Эстонии о подаче материалов на рассмотрение Международной федерации хоккея с шайбой.

На основании пунктов 18, 24 и 26 Регламента о дисциплинарных наказаниях ЛХФ применить дисквалификацию на 1 игру к Э. Желубовскису и штраф в размере 200 евро к клубу HK „Mogo/LSPA“.