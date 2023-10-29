Молодая учительница рассказала, почему точно сменит род деятельности в будущем

Героиня материала о молодых учителях Аннели говорит, что, скорее всего, не будет заниматься преподавательством всю свою жизнь. „Это абсурд“, — считает она. Причин тому несколько. „Во-первых потому, что я так рано уже стала преподавать, мне было всего 20 лет, — перечисляет она, — Во-вторых, если я продолжу делать ту же самую работу на той же должности, моя зарплата сильно не вырастет. Да, например, я получу степень магистра, но это добавит мне разве что около 100 евро к зарплате. Стоит ли оно того? Не особо. Так что мне надо будет полностью сменить профессию, чтобы получать более высокую зарплату. Так что да, в будущем я бы хотела заниматься чем-то другим, чтобы получать больше денег“.

Аннели отмечает, правда, что ситуация улучшается. Например, в этом году зарплаты в январе подняли. „Когда я ходила в школу, учителя получали гораздо более маленькую зарплату, — рассуждает она. — Хотя, кстати, вместе с повышением зарплаты у нас появились еще и новые обязанности. Например, размер группы увеличился. Если я правильно помню, раньше группа была около 20–21 человек, а сейчас около 23–24 человек. То есть мы жаловались, что получаем мало денег за ту работу, которую делаем. Нам подняли зарплаты, но и работы прибавилось“.

Девушка смущенно уточняет, что не хочет жаловаться. „Мне всего 20 и получать 1400 евро на руки каждый месяц очень даже неплохо. Я — женщина, у нас в Эстонии большой разрыв в зарплатах, так что для меня это окей“, — говорит она. Но, подчеркивает студентка, в будущем она, скорее всего, сменит род деятельности по вышеописанным причинам.