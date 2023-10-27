Зимние виды
27.10.2023, 11:44

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону

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Виктор Маматов
Виктор Маматов
ФОТО: Kommersant Photo Agency | Vida Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

„Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким“.

Причина его смерти не уточняется.

На счету Маматова золотые медали Олимпийских игр 1968 и 1972 годов в эстафете. Биатлонист был знаменосцем олимпийской команды СССР на Играх-1968 в Гренобле. Также Маматов является четырехкратным чемпионом мира.

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