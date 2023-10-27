Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону

На счету Маматова золотые медали Олимпийских игр 1968 и 1972 годов в эстафете. Биатлонист был знаменосцем олимпийской команды СССР на Играх-1968 в Гренобле. Также Маматов является четырехкратным чемпионом мира.

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