27.10.2023, 11:44
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону(1)
ФОТО: | Vida Press
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
„Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким“.
Причина его смерти не уточняется.
На счету Маматова золотые медали Олимпийских игр 1968 и 1972 годов в эстафете. Биатлонист был знаменосцем олимпийской команды СССР на Играх-1968 в Гренобле. Также Маматов является четырехкратным чемпионом мира.
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