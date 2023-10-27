Валиева выступит на этапе Гран-при России, несмотря на слушания в CAS

„В планах у Валиевой никаких изменений нет. Это не совпадает со слушаниями, они 9 и 10 числа, а этап начинается 11-го. Камила настаивает на своем участии именно в этом этапе“, — сказал Коган, отметив, что спортсменка изначально должна была выступить именно на турнире в Казани.

Валиева на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном турнире, но может лишиться награды. Ее допинговое дело рассматривается в CAS. Слушания возобновятся 9 ноября после предоставления дополнительных документов.

Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины Валиевой в положительной допинг-пробе на триметазидин и лишил ее только золота чемпионата России в декабре 2021 года.

WADA ранее потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград, а РУСАДА — обойтись выговором. Сама фигуристка хочет вернуть медаль чемпионата России.

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