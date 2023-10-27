Лучшую биатлонистку мира арестовали, допросили и отпустили

Что же за криминальная драма в сборной Франции?

Симон купила GoPro с кредитки Бреза-Буше

В июле биатлонистка сборной Франции Жюстин Бреза-Буше обратилась в полицию с заявлением. Она обвинила Жулию Симон в мошенничестве с её кредитной картой. По словам Бреза-Буше, ещё в 2022 году Симон воспользовалась её кредиткой и приобрела спортивную камеру GoPro, сумма ущерба составила от € 1000 до € 2000. Похожее заявление сделала член штаба национальной команды, но её потери составили лишь € 20, пишет Sportmail.

Лучшая биатлонистка прошлого сезона свою вину отрицала, но на всякий случай абстрагировалась от всего мира — удалила свои страницы в социальных сетях и не тренировалась в составе сборной до октября.

„Не могу представить, что будет, когда она вернётся“

В начале августа Бреза-Буше впервые прокомментировала свои обвинения в адрес Симон. Она напомнила, что не собиралась выносить сор из избы, но ни федерация, ни сама Жулия не пошли ей навстречу.

„Я думаю, эта ситуация действительно печальная, но я беру на себя эту ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это решение далось мне непросто. Это случилось год назад в Санднесе, тогда я пыталась решить всё мирно с ней и с профсоюзом, но из этого ничего не вышло. Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжить свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится“, — рассказала Жюстин.

Другие члены сборной Франции от комментариев воздерживались, лишь иногда отмечая, что скандал коснулся каждого в команде. Более развёрнутый ответ дала лишь молодая биатлонистка Лу Жанмонно. Её речь приоткрыла завесу тайны о том, что происходит внутри команды, пишет Чемпионат.