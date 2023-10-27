НХЛ дисквалифицировала игрока на 41 матч за ставки

В лиге отметили, что расследование не обнаружило никаких доказательств того, что Пинто делал какие-либо ставки на матчи НХЛ, но не уточнили, что именно он сделал, сообщает РБК.

Пинто не сможет сыграть до февраля. Хоккеист является ограниченно свободным агентом и пропустил начало сезона из-за спора с клубом о контракте. Как писало издание The Hockey News, форвард рассчитывал на увеличение зарплаты, но у клуба не было для этого возможности из-за потолка зарплат.

В „Оттаве“ заявили, что ценят Пинто и помогут ему вернуться в игру после окончания отстранения.

Коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков запрещает делать ставки на матчи лиги, и напоминание об этом висит в каждой раздевалке.

При этом игрокам и сотрудникам разрешено делать ставки на события, не относящиеся к НХЛ.

Дисквалификация Пинто стала первой в НХЛ за такое нарушение с момента легализации ставок на спорт в США, когда Верховный суд в 2018 году разрешил лигам заключать спонсорские соглашения с букмекерскими конторами, отмечает ESPN.“Оттава“ стала первой командой НХЛ, которая разместила на шлемах игроков рекламу азартных игр после сделки с Bet99 в 2021 году.

Пинто 22 года, в прошлом сезоне он забросил 20 шайб и сделал 15 передач в 82 матчах.

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