Примерно половина учителей начальных школ и детских садов Нарвы может вскоре лишиться работы. Власти ищут решение проблемы

„Проблема серьезная, и [по этому поводу] на прошлой неделе я встречался с министром образования. Конечно, в запасе еще есть время. Но мы посмотрим, что можно сделать. Есть маленькие нюансы. Может быть, получится дать возможность продолжать работать помощникам учителей хотя бы год. Хотя бы 9-10 месяцев, чтобы они сдали эти экзамены. Сейчас мы ходатайствуем об этом“, - сказал Тоотс.