Примерно половина учителей начальных школ и детских садов Нарвы может вскоре лишиться работы. Власти ищут решение проблемы(11)
Остается чуть более девяти месяцев до момента, когда нарвские педагоги должны подтвердить соответствие своей квалификации требованиям реформы образования, то есть подтвердить владение эстонским языком на категорию не менее С1, передает rus.err cо ссылкой на „Актуальную камеру“.
По мнению мэра Нарвы Яана Тоотса, примерно половина педагогов начальной ступени школьного образования и детских садов могут не справиться с этой задачей.
„Проблема серьезная, и [по этому поводу] на прошлой неделе я встречался с министром образования. Конечно, в запасе еще есть время. Но мы посмотрим, что можно сделать. Есть маленькие нюансы. Может быть, получится дать возможность продолжать работать помощникам учителей хотя бы год. Хотя бы 9-10 месяцев, чтобы они сдали эти экзамены. Сейчас мы ходатайствуем об этом“, - сказал Тоотс.
„Да, курсов эстонского языка недостаточно. Из-за очень большого спроса места практически сразу заполняются. Также не хватает учителей эстонского языка, и это тоже проблема. Многие хотят учиться, но не могут“, - добавил мэр Нарвы.
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