ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (610-й день) | США объявили о новом пакете военной помощи. Названы потери российских войск под Авдеевкой

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, российские войска нанесли 50 ударов боевой авиацией и совершили 49 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня). Противник ппытается продвинуться на востоке Украины - на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском и запорожском направлениях, но украинские войска отбивают атаки, удерживая позиции, указывается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Сообщается также о продолжении наступательной операции ВСУ на мелитопольском направлении.

Российские войска с 10 по 20 октября потеряли под Авдеевкой более 109 единиц техники, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на офицера запаса ВСУ, подтвердившего эти данные спутниковыми снимками. По его словам, большинство потерь составляют в первую очередь боевые бронированные машины БМП-1, БМП-2 и МТ-ЛБ, а также танки Т-72, Т-64 и Т-80. Украинский офицер запаса также сообщил, что потери Россией техники в районе Авдеевки превысили ее потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Он же приводит оценку двух других независимых источников, согласно которой РФ потеряла под Авдеевкой около 200 военных машин.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по потерям РФ в войне, развязанной против Украины. По состоянию на утро 26 октября, российские войска за время с начала войны потеряли 297 120 военнослужащих, 5141 танков, 9715 бронированных машин, 7155 артиллерийских систем, 320 самолетов, 324 вертолета, 556 единиц средств ПВО, говорится в сводке Генштаба ВСУ.