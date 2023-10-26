ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (610-й день) | США объявили о новом пакете военной помощи. Названы потери российских войск под Авдеевкой(8)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, российские войска нанесли 50 ударов боевой авиацией и совершили 49 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня). Противник ппытается продвинуться на востоке Украины - на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском и запорожском направлениях, но украинские войска отбивают атаки, удерживая позиции, указывается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Сообщается также о продолжении наступательной операции ВСУ на мелитопольском направлении.
Российские войска с 10 по 20 октября потеряли под Авдеевкой более 109 единиц техники, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на офицера запаса ВСУ, подтвердившего эти данные спутниковыми снимками. По его словам, большинство потерь составляют в первую очередь боевые бронированные машины БМП-1, БМП-2 и МТ-ЛБ, а также танки Т-72, Т-64 и Т-80. Украинский офицер запаса также сообщил, что потери Россией техники в районе Авдеевки превысили ее потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Он же приводит оценку двух других независимых источников, согласно которой РФ потеряла под Авдеевкой около 200 военных машин.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по потерям РФ в войне, развязанной против Украины. По состоянию на утро 26 октября, российские войска за время с начала войны потеряли 297 120 военнослужащих, 5141 танков, 9715 бронированных машин, 7155 артиллерийских систем, 320 самолетов, 324 вертолета, 556 единиц средств ПВО, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В десяти населенных пунктах Харьковской области планируется провести принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне продолжающихся обстрелов прифронтовых территорий, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, речь идет о Купянской, Кондрашевской и Куриловской общинах Купянского района. Там проживают 275 детей, которых необходимо эвакуировать хотя бы с одним из родителей, сказал Синегубов. Гражданским, прежде всего семьям с детьми, рекомендовано эвакуироваться также из Боровской общины Изюмского района, в том числе из поселка городского типа Боровая. Там, по данным местных властей, проживают 844 ребенка.
Вступивший 25 октября в должность премьер-министра Словакии Роберт Фицо объявил об остановке военной помощи Украине. „Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие“, - заявил лидер победившей на парламентских выборах партии „Направление - социальная демократия“ (SMER-SD), выступая в парламенте в Братиславе. Война в Украине - это „не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения“, отметил он далее. Поэтому „немедленное прекращение военных операций“ является „лучшим решением, которое у нас есть для Украины“, заявил Фицо.
Украина приостановила использование зернового коридора в Черном море по соображениям безопасности, сообщили киевская консалтинговая компания „Барва Инвест“ и британская фирма Ambrey, специализирующаяся на вопросах глобальной безопасности на море. Запрет на перевозки по временному безопасному коридору был введен на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен, указала „Барва Инвест“ в Telegram. При этом фактически суда не ходили по зерновому коридору уже в последние два дня из-за увеличения активности российской авиации над Черным морем.
Фонд Клуни за справедливость (The Clooney Foundation for Justice) обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности российских военных в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Организация юриста Амаль Клуни и ее мужа, американского актера Джорджа Клуни сообщила, что передала немецким властям три подробные досье о преступлениях в Украине. Как отмечается в заявлении, Фонд Клуни представляет интересы семей 16 пострадавших и погибших.
США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 150 млн долларов, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем, а также дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, говорится в заявлении Пентагона.
Накануне СМИ сообщали, что пакет предусматривает поставку дополнительных ракет GMLRS для реактивных систем HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм артиллерийские снаряды.
Новый пакет военной помощи стал уже 49-м с февраля 2022 года случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов. Прошлый пакет военной помощи был объявлен 11 октября.
Дания выделила Украине военную помощь на сумму в 495 миллионов евро. Об этом сообщило министерство обороны скандинавской страны. В пакет помощи входят танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие, а также бронированные инженерно-эвакуационные машины.
Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, выступавшую с антивоенными лозунгами, лишили родительских прав. Постановление о лишении Марины Овсянниковой родительских прав на 17-летнего сына Кирилла и 11-летнюю дочь Арину вынес Щербинский суд Москвы.
Иск в суд подал бывший муж журналистки Игорь Овсянников, который работает на пропагандистском телеканале Russia Today. Ранее он добился в суде того, чтобы Овсянникова выплачивала ему алименты на обоих детей.
Овсянникова покинула Россию, сбежав из-под домашнего ареста после того, как на нее завели уголовное дело по статье о „военных фейках“. Дочь Арину она взяла с собой. По информации издания SOTAvision (в реестре „иноагентов“), сейчас они живут в Париже, девочка ходит в местную школу.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток произошло 45 боевых столкновений.
Российские военные нанесли 14 авиационных ударов и совершили 12 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Авиация ВСУ нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян, еще один — по зенитно-ракетному комплексу.
Ракетные войска Украины поразили район сосредоточения личного состава и техники ВС РФ.
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