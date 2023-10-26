Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным лозунгом, лишили родительских прав

Иск в суд подал бывший муж журналистки Игорь Овсянников, который работает на пропагандистском телеканале Russia Today. Ранее он добился в суде того, чтобы Овсянникова выплачивала ему алименты на обоих детей.

Овсянникова покинула Россию, сбежав из-под домашнего ареста после того, как на нее завели уголовное дело по статье о „военных фейках“. Дочь Арину она взяла с собой. По информации издания SOTAvision (в реестре „иноагентов“), сейчас они живут в Париже, девочка ходит в местную школу.

Овсянникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире Первого канала в марте 2022 года. Она появилась в студии с плакатом, на котором было написано „NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)“.

За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, она уволилась и уехала из страны, но затем вернулась. Затем ее еще дважды штрафовали по административной статье о „дискредитации“ российской армии — за выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин, и за антивоенный пост в фейсбуке.

Поводом для уголовного дела о распространении „военных фейков“ стал пикет, который она провела в июле 2022 года. Тогда Овсянникова вышла на Софийскую набережную напротив Кремля с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись, в которой российский президент был назван „убийцей“. „352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?“ — было написано на плакате.

В октябре этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам колонии. Как сообщала „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“), на суде в качестве свидетелей обвинения выступили сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД (центра „Э“), а также члены семьи Овсянниковой, в том числе ее бывший муж Игорь, сын Кирилл и мать Алия Ткачук.

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