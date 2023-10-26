В Москве с визитом находятся делегации ХАМАС и Ирана

25 октября сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на предложенный Соединёнными Штатами проект резолюции Совета безопасности ООН „в связи с войной между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа“. В американском проекте говорилось о праве любой страны на самооборону. Документ также предлагал объявить „гуманитарные паузы“ для доставки грузов гражданскому населению сектора Газа. Однако вариант США, в отличие от российского проекта, не содержал призыва о прекращении огня.

16 октября на Совбезе ООН был отвергнут российский вариант резолюции, в тексте которого не было упоминания о нападении ХАМАС на Израиль.

Представители ХАМАС ранее заявляли, что „ценят позицию президента России Владимира Путина“ и приветствует „усилия России, направленные на прекращение агрессии“. Путин осудил израильскую блокаду Газы и назвал „неприемлемыми“ меры „военного и невоенного характера“ в отношении региона, при этом отметив, что Израиль столкнулся „с беспрецедентной атакой“ и „имеет право на обеспечение своей безопасности“.

Президент США Джо Байден в недавнем обращении к американцам заявил, что у Соединённых Штатов сейчас есть обязанность поддержать Израиль и Украину – демократии, ставшие объектом атак со стороны террористов и диктаторского режима. „Мы не можем и не позволим террористам из ХАМАС, тиранам типа Путина взять верх. Я этого не допущу!“, – сказал Байден.

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