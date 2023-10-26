В Москве с визитом находятся делегации ХАМАС и Ирана(31)
МИД России подтвердил в четверг, что в Москве с визитом находится делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС, передает „Радио Свобода“.
Ранее об этом сообщил источник агенства РИА Новости в палестинской делегации. Отмечалось, что её возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук.
„Могу сказать и подтвердить, что представители палестинского движения находятся с визитом в Москве „, - сказала на брифинге представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Деталей она не привела. Одновременно Захарова сообщила, что сейчас Москву посещает также замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.
В России движение ХАМАС не запрещено и не признано террористическим, как это сделали многие страны, к примеру, США, Канада, Япония, Израиль, государства ЕС. Делегации группировки регулярно посещают Москву. Нынешний визит стал первым с начала новой войны на Ближнем Востоке, вызванной нападением боевиков движения, контролирующего сектор Газа, на Израиль, и захватом заложников 7 октября, отмечает „Медуза“.
Россия имеет контакты со всеми основными игроками на Ближнем Востоке, включая Израиль, Иран, Палестинскую автономию и ХАМАС. Москва неоднократно заявляла, что нынешний кризис связан с „провалом американской дипломатии“ в регионе. Российские власти призывают к прекращению огня между Израилем и ХАМАС и возобновлению переговоров по мирному урегулированию, пишет Reuters.
25 октября сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на предложенный Соединёнными Штатами проект резолюции Совета безопасности ООН „в связи с войной между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа“. В американском проекте говорилось о праве любой страны на самооборону. Документ также предлагал объявить „гуманитарные паузы“ для доставки грузов гражданскому населению сектора Газа. Однако вариант США, в отличие от российского проекта, не содержал призыва о прекращении огня.
16 октября на Совбезе ООН был отвергнут российский вариант резолюции, в тексте которого не было упоминания о нападении ХАМАС на Израиль.
Представители ХАМАС ранее заявляли, что „ценят позицию президента России Владимира Путина“ и приветствует „усилия России, направленные на прекращение агрессии“. Путин осудил израильскую блокаду Газы и назвал „неприемлемыми“ меры „военного и невоенного характера“ в отношении региона, при этом отметив, что Израиль столкнулся „с беспрецедентной атакой“ и „имеет право на обеспечение своей безопасности“.
Президент США Джо Байден в недавнем обращении к американцам заявил, что у Соединённых Штатов сейчас есть обязанность поддержать Израиль и Украину – демократии, ставшие объектом атак со стороны террористов и диктаторского режима. „Мы не можем и не позволим террористам из ХАМАС, тиранам типа Путина взять верх. Я этого не допущу!“, – сказал Байден.
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