Украина из-за угрозы со стороны России приостановила работу морского коридора для доставки зерна

По данным издания, накануне АМПУ разослала сообщение, что движение судов по коридору будет приостановлено 26 октября 2023 года. В „Барва Инвест“ отметили, что „не исключено, что он [запрет] будет продлен“.

Также в компании добавили, что это ограничение действует в течение последних двух дней. „Такое приостановление-де факто уже действовало из-за решения военных, которые ссылались на „взрывную угрозу“, возникшую в результате увеличения активности российской авиации“, — говорится в сообщении.

В компании также обратили внимание на заявление пресс-секретаря оперативного командования ВСУ „Юг“ Натальи Гуменюк о том, что за последнее время российские военные самолеты сбросили четыре неизвестных, предположительно, взрывных устройства в „зерновом коридоре“. Reuters со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey пишет, что речь может идти об акустических или магнитных морских минах.

„Медуза“ напоминает, что Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся российских требований, не была выполнена. После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева

В первой половине августа власти Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море. При этом они отмечали, что на этих маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных и дрейфующих мин, в связи с чем было решено допускать для прохода только те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

В начале октября власти Великобритании обвинили Россию в намерении установить морские мины на пути следования гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно.

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