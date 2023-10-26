Игрок сборной Италии дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на футбол

Решение об отстранении полузащитника „Ньюкасла“ уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.

„Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам“, – сказал Гравина.

Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.

Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи „Милана“, играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.

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