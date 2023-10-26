Неймар выиграл $66 тысяч на турнире по покеру

Неймар перешел из французского „ПСЖ“ в „Аль-Хиляль“ в августе, контракт бразильца рассчитан на два года. Недавно он получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая. У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.