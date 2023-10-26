Неймар выиграл $66 тысяч на турнире по покеру
Нападающий футбольного клуба „Аль-Хиляль“ Неймар успешно выступил на онлайн-турнире по покеру в период восстановления после травмы колена, сообщает Poker News.
Бразильский футболист зарегистрировался на турнире PokerStars, заплатив стартовый взнос $5 200, а выиграть ему удалось $66 056. Неймар занял второе место среди игроков. Выигравший турнир Доминикас Микенсонас заработал $91 663. В PokerStars приняли участие 59 игроков.
Неймар перешел из французского „ПСЖ“ в „Аль-Хиляль“ в августе, контракт бразильца рассчитан на два года. Недавно он получил травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая. У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.
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