Прокуратура закрыла дело против президента ФИФА

Инфантино вскоре после избрания на пост встречался с Михаэлем Лаубером в 2016 и 2017 годах — в тот период в Швейцарии и США велось масштабное расследование коррупционного скандала в ФИФА, пишет РБК.

В 2020 году швейцарская прокуратура начала разбирательство, заподозрив Инфантино в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию. Инфантино и Лаубер заявляли, что не помнят подробностей этих встреч. Лаубер вскоре свой пост потерял.

Сначала делом занимался специальный прокурор Стефан Келлер, но менее чем через год его отстранили после жалоб главы ФИФА на предвзятость. Взявшие дело спецпрокуроры Ханс Маурер и Ульрих Ведер допросили Инфантино после чемпионата мира в Катаре и закрыли дело без предъявления обвинений.

Инфантино заявил, что обвинения против него были „попытками бедных, завистливых и коррумпированных людей“ подорвать его репутацию.

„Это полная победа справедливости для меня и ФИФА. <...> Расследование полностью и ясно подтверждает, что я всегда действовал законно и правильно, всегда защищая исключительно интересы ФИФА и футбола“, — отметил глава ФИФА.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на посту ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Йозефа Блаттера. В марте он был переизбран на новый срок - до 2027 года.

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