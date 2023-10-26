Спутник жизни убитой в Ласнамяэ Ирины: мужчины подбивали к ней клинья

По словам мужчины, который на 13 лет старше погибшей, они не были расписаны, но жили вместе 17 лет: „У нас были очень хорошие отношения, доверительные. Ирина была очень уравновешенной, хорошей, доброй. Очень отзывчивой, очень приветливой“.

На вопрос прокурора, были ли у Ирины поклонники, спутник жизни ответил так: „Некоторые подбивали к ней клинья, но у нас были доверительные отношения. У меня не было причин ей не доверять. К ней делались попытки [сблизиться], но она от них отбивалась. А так почитатели, которые пытались к ней клеиться в той или иной форме, были“.

В основном Ирина сама справлялась с ухажерами, которые захаживали к ней в магазин, а если там появлялся ее спутник жизни, то они уходили.

По его словам, в последний раз он видел поклонника Ирины в конце декабря, когда сам пришел к ней в магазин: „В магазине также находилась подруга Ирины. Когда я вошел, этот молодой человек вышел. Потом я пошел покурить и увидел, что этот молодой человек был вместе с другим парнем“.

По его словам, Ирина и ее подруга рассказали, что этот молодой человек, на вид которому было около 30 лет, довольно навязчивый.

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