Спутник жизни убитой в Ласнамяэ Ирины: мужчины подбивали к ней клинья(16)
Убитая в январе этого года в столичном районе Ласнамяэ владелица цветочного магазина 54-летняя Ирина была уравновешенным, хорошим и добрым человеком, а также пользовалась вниманием мужчин, рассказал спутник жизни погибшей в четверг на заседании Харьюского уездного суда, который продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве Ирины, передает RusERR.
По словам мужчины, который на 13 лет старше погибшей, они не были расписаны, но жили вместе 17 лет: „У нас были очень хорошие отношения, доверительные. Ирина была очень уравновешенной, хорошей, доброй. Очень отзывчивой, очень приветливой“.
На вопрос прокурора, были ли у Ирины поклонники, спутник жизни ответил так: „Некоторые подбивали к ней клинья, но у нас были доверительные отношения. У меня не было причин ей не доверять. К ней делались попытки [сблизиться], но она от них отбивалась. А так почитатели, которые пытались к ней клеиться в той или иной форме, были“.
В основном Ирина сама справлялась с ухажерами, которые захаживали к ней в магазин, а если там появлялся ее спутник жизни, то они уходили.
По его словам, в последний раз он видел поклонника Ирины в конце декабря, когда сам пришел к ней в магазин: „В магазине также находилась подруга Ирины. Когда я вошел, этот молодой человек вышел. Потом я пошел покурить и увидел, что этот молодой человек был вместе с другим парнем“.
По его словам, Ирина и ее подруга рассказали, что этот молодой человек, на вид которому было около 30 лет, довольно навязчивый.
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