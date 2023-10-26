Оружейный маньяк из Ласнамяэ, сантехники против отмывания денег, дети под колесами машин и мухоморное безумие. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(1)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Зачем житель Ласнамяэ хранил в подвале пулемет, а дома - целый арсенал оружия?
Почему в Эстонии специалистами по отмыванию денег становятся таксисты и сантехники?
Мэр Кохтла-Ярве честно о своей работе, борьбе с коррупцией, чувстве безопасности и уровне зарплаты.
Количество детей, погибших под колесами автомобилей, в Эстонии растет. Что случилось?
„Мухоморное безумие“ в Эстонии: мамы дают их детям, а купить грибы можно совершенно свободно даже на Центральном рынке
Эстонцы стремительно стареют. Реально ли сейчас человеку дожить до 90 лет?
Печальные тайны замка Сангасте.
и многое другое.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.