Эстонский Экспресс
26.10.2023, 15:50

Оружейный маньяк из Ласнамяэ, сантехники против отмывания денег, дети под колесами машин и мухоморное безумие. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

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ФОТО: Kollaaz

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Зачем житель Ласнамяэ хранил в подвале пулемет, а дома - целый арсенал оружия?

  • Почему в Эстонии специалистами по отмыванию денег становятся таксисты и сантехники?

  • Мэр Кохтла-Ярве честно о своей работе, борьбе с коррупцией, чувстве безопасности и уровне зарплаты.

  • Количество детей, погибших под колесами автомобилей, в Эстонии растет. Что случилось?

  • „Мухоморное безумие“ в Эстонии: мамы дают их детям, а купить грибы можно совершенно свободно даже на Центральном рынке

  • Эстонцы стремительно стареют. Реально ли сейчас человеку дожить до 90 лет?

  • Печальные тайны замка Сангасте.

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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