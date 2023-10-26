Шведские лыжники рассказали о страхе путешествовать в форме сборной(4)
У лыжников сборной Швеции появился страх путешествовать в форме национальной команды после убийства шведских болельщиков в Брюсселе. Об этом TV2 рассказали несколько спортсменов.
„Только когда происходит что-то подобное, начинаешь думать о том, что мы ходим в форме национальной сборной. Внезапно это может представлять опасность для вашей жизни, а я никогда раньше об этом не задумывалась“, — сказала серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Эбба Андерссон.
„Ты начинаешь думать о том, как поступить в будущем. Вполне возможно, я предпочту одеваться в гражданское, особенно в аэропортах и других местах, где много людей“, — добавила олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг.По словам Вильяма Поромаа, ему кажется очень странным, что теперь приходится задумываться о таких вещах. „Но сейчас нужно просто принять текущую ситуацию. Случившееся ужасно. Нас поймут, потому что почти у каждого шведа дома есть футболка в национальных цветах“, — отметил лыжник.
Чемпионка мира 2019 года Фрида Карлссон ранее рассказала, что шведским лыжникам сообщили о новых правилах безопасности, в том числе о возможности путешествовать в одежде без национальной символики.16 октября перед матчем отборочного турнира футбольного Евро-2024 тунисец Абдессалем Лассуэд застрелил двух шведских болельщиков и ранил еще одного недалеко от стадиона. Впоследствии нападавшего нейтрализовала полиция.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам начнется 24 ноября в городе Рука (Финляндия).
Источник - РБК
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