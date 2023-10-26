Нарвский „Транс“ подписал молодого футболиста из Буркина-Фасо. „Хочу попасть в главную сборную своей страны“

Ландри Каборе — универсальный 22-летний футболист, способный сыграть на нескольких позициях, подписал контракт по схеме 2+1. Он сможет выступать за команду с нового сезона. Каборе был на просмотре в команде около двух месяцев, принял участие в товарищеском матче с РФШ, сообщает официальный сайт нарвского клуба.

У себя на родине выступал за клубы „Бобо“, „Салитас“ и „Сонабель“. В составе „Салитас“ играл в Кубке конфедерации КАФ (аналог Лиги Европы УЕФА). Летом прошлого года перешел в ивуарийский SOL FC d’Abobo. Представлял сборную Буркина-Фасо до 20 лет, сыграл за нее в шести матчах (в турнирах Cup of Nations и Africa Cup). Является обладателем двух паспортов — Буркина-Фасо и Кот’д-Ивуара.

„Думаю, у меня хорошая скорость, дриблинг, техника. Предпочитаю играть в атаке, конечно. Или там, где видит меня тренер. В молодежной сборной Буркина-Фасо меня ставили на позицию левого защитника“, - назвал Каборе свои положительные качества.

„Мне обязательно нужно подтянуть свой английский. Но вряд ли смогу общаться, как Ири. Удивительно, что он так хорошо знает русский.

Ири тут для меня как отец! Он всегда готов подвезти меня на машине, помочь в бытовом плане. Переводит на французский требования главного тренера“, - рассказал Каборе о первых трудностях в общении.

Так же Ландри Каборе ставит перед собой цель - попасть в главную сборную своей страны:„Это одна из самых больших целей, к которой я стремлюсь. Постараюсь показать себя в Эстонии, чтобы мной заинтересовались в европейских клубах и в сборной Буркина-Фасо“.

„Он оставил очень хорошее впечатление. Если взять его сильные качества, это скорость, смелость, агрессивность, хороший удар с обеих ног, хороший прием мяча, активно и жестко участвует в единоборствах, умеет играть головой. Поэтому я считаю, что это тот футболист, что нам нужен. Если бы он появился чуть раньше, когда было открыто окно регистрации, то определенно был бы в составе“, - сказал главный тренер „Транса“ Алексей Ерёменко о новичке команды.

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