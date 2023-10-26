Лига чемпионов | „ПСЖ“ разгромил „Милан“, а „Атлетико“ не справился с „Селтиком“

Самый интересный матч среды состоялся в группе F, в котором „ПСЖ“ дома разгромил „Милан“ со счетом 3:0. На 32-й минуте Килиан Мбаппе вывел хозяев вперед. На 54-й минуте Рандаль Коло Муани удвоил преимущество хозяев поля. Победную точку в матче поставил Ли Кан Ин.

В паралельном матче этой же группы дортмундская „Боруссия“ обыграла в гостях „Ньюкасл“ (1:0). Единственный мяч был забит в самом конце первого тайма. Отличился Феликс Нмеча.

В группе Е „Атлетико“ сыграл в гостях вничью с шотландским „Селтиком“ (2:2). На четвёртой минуте встречи Киого Фурухаси вывел хозяев вперед. На 25-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет, но спустя три минуты хозяева снова вышли вперёд благодаря голу Луиса Пальмы. На 53-й минуте Альваро Мората сравнял счет, но на больше испанцев не хватило.

Действующий чемпион Нидерландов „Фейеноорд“ уверенно обыграл „Лацио“ со счетом 3:1.

В группе G действующий победитель ЛЧ „Манчестер Сити“ со счетом 3:1 обыграл „Янг Бойз“. На 48-й минуте защитник „Манчестер Сити“ Мануэль Аканджи вывел англичан вперед. На 52-й минуте Мешак Элиа сравнял счет, а уже на 67-й Эрлинг Холанд реализовал пенальти и вывел „Сити“ вперёд. На 86-й минуте точку в матче поставил Холанд, оформив дубль.

В Германии „Лейпциг“ уверенно обыграл „Црвену Звезду“ (3:1). Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу защитника Давида Раума. На 59-й полузащитник Чави Симонс забил второй гол в ворота сербского клуба, но спустя 11 минут Марко Стаменич отыграл один мяч. Однако вышедший на замену Дани Ольмо на 86-й минуте установил окончательный счет в матче.

В группе Н чемпион Украины донецкий „Шахтер“ с минимальным счетом проиграл в гостях чемпиону Испании „Барселоне“ (1:2). На 28-й минуте матча Ферран Торрес вывел „Барселону“ вперёд, а спустя восемь минут Фермин Лопес увеличил преимущество хозяев поля. На 62-й минуте полузащитник „Шахтёра“ Георгий Судаков установил окончательный счёт в матче.