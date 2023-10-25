Россия провела тренировку „массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника“(4)
Президент России Владимир Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, пишет „Медуза“.
В рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты „Ярс“ по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подлодки „Тула“ произвели пуск ракеты „Синева“.
Помимо этого в рамках тренировки самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования.
Как следует из доклада Путину министра обороны Сергея Шойгу, на учениях помимо прочего было отработано „нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника“.
Утром 25 октября Совет Федерации одобрил закон об отказе от договора о запрете ядерных испытаний. Свои действия российские власти объяснили тем, что этот договор не ратифицировали многие другие страны, в особенности США.
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