ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (609-й день) | В украинской армии появился батальон „Сибирь“, полностью состоящий из граждан России

Шойгу, сообщило военное ведомство, „проверил передовой пункт управления российской группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении“. Министр обороны РФ, говорится в сообщении, заслушал доклад командующего группировкой „Восток“ генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. В докладе, в частности, говорилось о создании „штатных подразделений применения БПЛА“ и обеспечении всех подразделений „ударными и разведывательными беспилотными комплексами“.

Министерство обороны РФ утром 25 октября опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан визит Сергея Шойгу в зону проведения „специальной военной операции“, как власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Брянским районом.

В ночь на 25 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью четыре беспилотника самолетного типа , сообщает Минобороны РФ.

В Лимане повреждены 15 домов, в Северске — два дома и нежилое сооружение.

В Марково Константиновской общине повреждены три дома и магазин, в Часовоярской общине — две многоэтажки и один частный дом. В Соледарской общине под обстрелами находятся Раздолевка, Васюковка и Миньковка.

В Соловьево Очеретинской территориальной общине ранен один местный житель. В Марьинской общине под обстрелами находятся Новомихайловка, Антоновка, Парасковеевка, Авдеевка.

По его данным, за минувшие сутки город Угледар подвергся семи обстрелам и одному удару дроном-камикадзе.

Утром 25 октября военные РФ нанесли ракетный удар по селу Запорожье Покровской общины, в результате чего были повреждены три дома, сообщает исполняющий обязанности начальника военной администрации Донецкой области Игорь Мороз.

По данным украинских военных, ПВО работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Российские войска в ночь на 25 октября атаковали Украину дронами-камикадзе типа „Шахед“. Силы ПВО уничтожили все 11 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские военные выпустили 13 управляемых бомб по территории Херсонской области, а всего за сутки — 35.

Накануне о батальоне „Сибирь“ сообщил Bloomberg (в сентябре про подразделение писали журналисты „Сибирь.Реалии“). Как отмечает агентство, в отличие от добровольческих групп, таких как легион „Свобода России“, солдаты батальона „Сибирь“ являются частью регулярной украинской армии.

В украинской армии появился батальон „Сибирь“, полностью состоящий из граждан России. Подразделение действует как составная часть Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины, заявил в комментарии Hromadske представитель ГУР Андрей Юсов.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Власти России ссылаются на то, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не ратифицировал ряд государств, в том числе Соединенные Штаты.

О том, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ заявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора.

Как пишет ТАСС, решение было принято сенаторами единогласно. Ранее закон прошел три чтения и был принят в Госдуме. Он вступит в силу после того, как его подпишет Владимир Путин.

В ее состав входили трое жителей Киева и Чернигова, которые готовили серию взрывов на объектах ВСУ и Минобороны Украины в Киевской области. Для диверсий участники группы планировали использовать десять дронов, которые они оборудовали самодельными взрывными устройствами, утверждает спецслужба.

„Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что скорее всего продавят“, - сказал бывший советник.

„Мой прогноз печальный - я уверен, что с высокой вероятностью мы Авдеевку потеряем“, - заявил Арестович.

Численность батальона сейчас составляет 60 человек. Все россияне, которые служат в „Сибири“, являются добровольцами, среди них нет военнопленных, и они прибыли в Украину через третьи страны.

„Будем не только защищаться, но и отвечать“

Президент Украины на ежедневном селекторном совещании заслушал доклады о ситуации на фронте и поставках новой военной техники и боеприпасов.

„Купянск, Авдеевка — тяжелые, вязкие бои, но наши воины удерживают позиции, — пишет Владимир Зеленский в телеграм-канале. — Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям“.

Также президент кратко рассказал о планах по отражению российских атак по энергетической инфраструктуре Украины: „Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше наших границ“.

В ночь на 25 октября российские войска нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС, сообщает Минэнерго Украины.

В результате взрыва повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждения линий электропередачи без электроэнергии остались 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.

Также в ходе атаки был поврежден класс в лицее Шепетовского района, рассказали в МВД Украины.

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1:26 ночи сработали сирены воздушной тревоги, после чего они слышали два громких взрыва. Затем они узнали, что два беспилотника сбили на расстоянии около пяти и 20 километров от АЭС соответственно.

Арбитражный суд аннексированного Крыма удовлетворил иск к властям Украины о компенсации ущерба от водной блокады полуострова, сообщает ТАСС.