ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (609-й день) | В украинской армии появился батальон „Сибирь“, полностью состоящий из граждан России
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска в ночь на 25 октября атаковали Украину дронами-камикадзе типа „Шахед“. Силы ПВО уничтожили все 11 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские военные выпустили 13 управляемых бомб по территории Херсонской области, а всего за сутки — 35.
По данным украинских военных, ПВО работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
Двое местных жителей погибли в результате артиллерийского обстрела РФ села Подолы Купянского района, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Российская армия продолжает атаковать населенные пункты Донбасса.
Утром 25 октября военные РФ нанесли ракетный удар по селу Запорожье Покровской общины, в результате чего были повреждены три дома, сообщает исполняющий обязанности начальника военной администрации Донецкой области Игорь Мороз.
По его данным, за минувшие сутки город Угледар подвергся семи обстрелам и одному удару дроном-камикадзе.
В Соловьево Очеретинской территориальной общине ранен один местный житель. В Марьинской общине под обстрелами находятся Новомихайловка, Антоновка, Парасковеевка, Авдеевка.
В Марково Константиновской общине повреждены три дома и магазин, в Часовоярской общине — две многоэтажки и один частный дом. В Соледарской общине под обстрелами находятся Раздолевка, Васюковка и Миньковка.
В Лимане повреждены 15 домов, в Северске — два дома и нежилое сооружение.
В ночь на 25 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской областью четыре беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Брянским районом.
Пострадавших и разрушений нет, утверждает чиновник.
Министерство обороны РФ утром 25 октября опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан визит Сергея Шойгу в зону проведения „специальной военной операции“, как власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.
Шойгу, сообщило военное ведомство, „проверил передовой пункт управления российской группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении“. Министр обороны РФ, говорится в сообщении, заслушал доклад командующего группировкой „Восток“ генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. В докладе, в частности, говорилось о создании „штатных подразделений применения БПЛА“ и обеспечении всех подразделений „ударными и разведывательными беспилотными комплексами“.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что россияне захватят Авдеевку.
„Мой прогноз печальный - я уверен, что с высокой вероятностью мы Авдеевку потеряем“, - заявил Арестович.
„Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что скорее всего продавят“, - сказал бывший советник.
Служба безопасности Украины объявила, что обезвредила в Киеве „расконсервированную“ агентурно-боевую группу ФСБ.
В ее состав входили трое жителей Киева и Чернигова, которые готовили серию взрывов на объектах ВСУ и Минобороны Украины в Киевской области. Для диверсий участники группы планировали использовать десять дронов, которые они оборудовали самодельными взрывными устройствами, утверждает спецслужба.
Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний.
Как пишет ТАСС, решение было принято сенаторами единогласно. Ранее закон прошел три чтения и был принят в Госдуме. Он вступит в силу после того, как его подпишет Владимир Путин.
О том, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ заявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора.
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Власти России ссылаются на то, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не ратифицировал ряд государств, в том числе Соединенные Штаты.
В украинской армии появился батальон „Сибирь“, полностью состоящий из граждан России. Подразделение действует как составная часть Международного легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины, заявил в комментарии Hromadske представитель ГУР Андрей Юсов.
Накануне о батальоне „Сибирь“ сообщил Bloomberg (в сентябре про подразделение писали журналисты „Сибирь.Реалии“). Как отмечает агентство, в отличие от добровольческих групп, таких как легион „Свобода России“, солдаты батальона „Сибирь“ являются частью регулярной украинской армии.
Численность батальона сейчас составляет 60 человек. Все россияне, которые служат в „Сибири“, являются добровольцами, среди них нет военнопленных, и они прибыли в Украину через третьи страны.
„Будем не только защищаться, но и отвечать“
Президент Украины на ежедневном селекторном совещании заслушал доклады о ситуации на фронте и поставках новой военной техники и боеприпасов.
„Купянск, Авдеевка — тяжелые, вязкие бои, но наши воины удерживают позиции, — пишет Владимир Зеленский в телеграм-канале. — Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям“.
Также президент кратко рассказал о планах по отражению российских атак по энергетической инфраструктуре Украины: „Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше наших границ“.
В ночь на 25 октября российские войска нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС, сообщает Минэнерго Украины.
В результате взрыва повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждения линий электропередачи без электроэнергии остались 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.
Также в ходе атаки был поврежден класс в лицее Шепетовского района, рассказали в МВД Украины.
Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1:26 ночи сработали сирены воздушной тревоги, после чего они слышали два громких взрыва. Затем они узнали, что два беспилотника сбили на расстоянии около пяти и 20 километров от АЭС соответственно.
Арбитражный суд аннексированного Крыма удовлетворил иск к властям Украины о компенсации ущерба от водной блокады полуострова, сообщает ТАСС.
Иск подавали власти Крыма к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственному агентству водных ресурсов Украины и управлению Северо-Крымского канала. Суд постановил взыскать с них убытки в размере 152 миллиарда 622 миллионов 372 тысяч 67 рублей.
Весной 2014 года после аннексии Крыма власти Украины перекрыли в Херсонской области дамбу Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В ходе полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российская армия захватила гидротехнический узел Северо-Крымского канала. Вода в канал снова перестала поступать в июне 2023 года после подрыва плотины и разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 11 граждан Украины, воевавших против ВСУ на донецком и луганском направлениях.
Как сообщает офис генпрокурора Украины, в 2022 году подсудимые, являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей, добровольно перешли на сторону России и вступили в вооруженные формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Некоторые из них служили на восточном фронте в Мариуполе, Новомайорске, Клещеевке и вблизи Бахмута. В ходе боев все подозреваемые были задержаны украинскими военными.
Минобороны РФ впервые сообщило в ежедневной сводке, что за минувшие сутки российские военные перехватили в зоне СВО две оперативно-тактические ракеты ATACMS. Других подробностей в ведомстве не приводят.
Украина впервые применила американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS против российских войск 17 октября. Тогда ВСУ объявили, что нанесли удары по аэродромам в Луганске и Бердянске, которые контролируют российские войска.
По данным проекта Oryx, в результате ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске были уничтожены девять вертолетов — семь Ка-52 и два Ми-8. Еще восемь Ка-52 и семь Ми-8 получили повреждения.
Медведев объявил, что в России в 2024 году сформируют еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию
Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками, пишет „Интерфакс“.
„Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, ну это так скажем аккуратно, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал. Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности вооруженных сил РФ, их укреплению“, — сказал Медведев.
Российские войска проводят тренировку стратегических сил сдерживания. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
По словам Герасимова, к тренировке привлечены мобильная установка „Ярс“, атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца. Шойгу доложил Путину, что российские войска „отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника“.
В ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, сообщил Кремль.
Украина собирается к концу года производить десятки тысяч беспилотников в месяц, заявил в среду министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет Reuters.
Выступая на промышленном форуме НАТО в Стокгольме, Камышин не стал раскрывать подробные данные о текущем производстве беспилотников, но назвал число в несколько тысяч в месяц.
„К концу года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы выращиваем даже быстрее, чем обычные боеприпасы и боевое оружие“, — сказал он.
Подготовлено по онлайну „Медузы“.
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