ЧП и криминал
25.10.2023, 20:56

ФОТО | Авария в центре Таллинна: машина столкнулась с автобусом. Было затруднено движение троллейбусов

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Место инцидента
Место инцидента
ФОТО: Lugeja foto

Вечером в среду в центре Таллинна у театра „Эстония“ произошло ДТП, в результате которого столкнулись легковой автомобиль и городской автобус.

По имеющимся данным, никто не пострадал. Однако мнения о том, кто виноват, расходятся. В полиции сообщили, что водители не смогли договориться, поэтому на место был выслан патруль.

На сайте Tallinna Linnatransport значилось, что по маршрутам троллейбусов № 1 и № 3 с некоторых остановок (Vabaduse väljak, Estonia, Kaubamaja) отправления не осуществлялись.

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