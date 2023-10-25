ФОТО | Авария в центре Таллинна: машина столкнулась с автобусом. Было затруднено движение троллейбусов

По имеющимся данным, никто не пострадал. Однако мнения о том, кто виноват, расходятся. В полиции сообщили, что водители не смогли договориться, поэтому на место был выслан патруль.

На сайте Tallinna Linnatransport значилось, что по маршрутам троллейбусов № 1 и № 3 с некоторых остановок (Vabaduse väljak, Estonia, Kaubamaja) отправления не осуществлялись.

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