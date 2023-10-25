Андрес Петров выбыл из престижного турнира Northern Ireland Open

Петрову, проигравшему первый фрейм, удалось сравнять счет в матче 1:1, но следующие три фрейма принадлежали китайцу, который в 1/8 встретится либо с Рикки Уолденом (WS 24), либо со Стюартом Бингемом (WS 21).

Петров, начавший турнир с квалификации, одержал самую громкую победу в своей карьере уже в стартовом раунде, одолев в напряженной борьбе Марка Аллена (WS4).

„Я провел очень хороший турнир, которого так долго ждал, и рад двум победам. Надеюсь, я смогу использовать этот опыт в своих интересах в будущем“, — сказал Петров в социальных сетях после турнира.

„Желаю удачи Син Цзыхао, он очень талантлив, и его хорошие результаты не заставят себя ждать. Я очень благодарен за возможность играть в таком месте против лучших игроков мира, я ценю это. Спасибо всем, кто меня поддерживал - я чувствовал это до конца. Победы и поражения приходят и уходят, но эти эмоции остаются навсегда.

Спасибо моей семье, они прекрасно знают всех моих демонов, которые преследуют меня, и я не могу не оценить, как много они делают для моей поддержки.

Спасибо моим спонсорам и помощникам, без вас это было бы невозможно.

И самое главное, спасибо моей дочери - все это только благодаря тебе и для тебя., - добавил он.

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