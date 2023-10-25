Зеленский пригрозил ответными ударами в случае новых атак по энергосистеме Украины

„Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать“, — цитирует его „Украинская правда“.

„Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ“, — добавил Зеленский. О том, что российские военные объекты страдают от атак в аннексированном Крыму, президент Украины говорил и накануне.

Украина опасается, что Россия планирует снова атаковать ключевую энергетическую инфраструктуру, как и в прошлом году, чтобы деморализовать население, пишет Reuters. Прошлой зимой миллионы украинцев столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии и другими перебоями, когда Россия атаковала энергообъекты с помощью ракет и беспилотников.

Россия называла энергетическую инфраструктуру законной целью, прошлой зимой она наносила регулярные удары дальнего радиуса действия с использованием стратегических бомбардировщиков, а Украина практически не могла ответить, напоминает Reuters.

Хотя в ее распоряжении до сих пор нет такого оружия большой дальности, Украина с тех пор значительно увеличила свои ударные возможности, производя беспилотники и получая западное оружие, такое как крылатые ракеты Storm Shadow и баллистические ракеты большой дальности, известные как ATACMS, пишет агентство.

В последние месяцы Украина нанесла удары по полуострову Крым, который Россия захватила и аннексировала у Украины в 2014 году. Она также использовала морские дроны, начиненные взрывчаткой, для атак на российские военные корабли.

Российские официальные лица также обвинили Украину за последний месяц в нападении на электроподстанцим и другую энергетическую инфраструктуру, что привело к отключению электроэнергии в западных регионах России, граничащих с Украиной.

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