„Чтобы выжить в оккупации, мы ели голубей“. Как 18-летняя девушка из Мариуполя потеряла родителей и вернула брата

Только спустя полтора месяца оккупации девушке удалось покинуть Мариуполь. „У нас уже совсем не было еды, начали думать о том, как выехать из города. Проложили по картам путь. Лежачую бабушку, которая жила во времянке, отвезли к другим бабушкам“.

— У нас были некоторые запасы еды. Приходилось закапывать её в землю, чтобы сохранялась подольше, — рассказывает Лилия. — Топили снег, собирали дождевую воду… А когда еда закончилась, начали есть голубей. У знакомого была своя голубятня — примерно в километре от нас. Мы ходили туда. Варили голубей с картошкой…

В условиях войны лечить травму было нечем, девушка ходила с распухшей ногой, мучаясь от боли. Вдобавок ко всему в доме заканчивалась еда. Запасов макарон и воды уже не хватало на пятерых.

— Мои родители и родители моего молодого человека знакомы с детства, — поясняет Лиля. — Когда мой отец пришел, он попросил [их]: „Если вас не напрягает моя дочь, то пусть у вас пока останется“. Он думал, что так будет более-менее безопасно… Но всё равно у нас были сильные „прилёты“: однажды покоцало времянку, весь двор был в земле… Я сама была ранена: в тот день самолёт скинул рядом с нами бомбу. Так сильно тряхнуло дом, что сама не поняла, как меня откинуло и я сильно повредила ногу.

В первые дни войны в городе ещё действовала мобильная связь. Отец и мать девушки регулярно созванивались с ней и знали, что она находится в подвале частного дома (у родителей Михаила). Однако вскоре звонки прекратились: в Мариуполе пропала связь. Отец Лили прошёл пешком около пяти километров, чтобы проведать дочь и принести немного еды.

— Первые часы войны я провела у своей тети. Мы всю ночь слышали взрывы! — вспоминает Лилия. — Они казались такими близкими! Мы всё время просидели в ванной комнате. Утром я поехала к своему молодому человеку Михаилу. Он сказал: собирай вещи, приезжай ко мне. Думали: вместе пересидим — и всё закончится. Однако всё оказалось сложнее…

До начала войны Лилия училась в мариупольском лицее на дизайнера одежды. Отец работал на заводе, мать была домохозяйкой. Девушка признаётся — она до последнего не могла поверить, что началась война.

Лилия с бойфрендом и его родителями покидали город перебежками — в паузах, пока перезаряжалась вражеская артиллерия. Каждый шаг давался ей с невероятными усилиями. По дороге они видели трупы местных жителей.

— Когда мы выходили из Мариуполя, то даже не знали, что город уже оккупирован. Мы ведь были на маленьком клочке территории, где ещё оставались наши [украинские] военные. По дороге нас остановил на блокпосту российский военный — проверять документы. Спрашивает: вы семья? Мы говорим: да. А он: „Как же вы семья, если фамилии разные?“ А у нас с [бойфрендом] Мишей действительно разные фамилии. Потом этот военный издевательски попросил показать татуировки; я показала на ноге. Он говорит: „Ну что, оставляем до выяснения обстоятельств, будешь показывать, что у тебя есть, чего нету…“ Родители Миши стали возмущаться — сказали, что я действительно невеста их сына. В итоге нас отпустили. Но пригрозили, что в следующий раз могут оставить на блокпосту, — вспоминает Лилия.

Кроме того, по словам девушки, оккупанты заминировали три гражданских автобуса для эвакуации и предлагали мариупольцам ехать в них, чтобы автоматически вызвать детонацию. „Нам о минировании автобусов сказали украинские военные, — говорит Лилия. — Они ещё оставались на нашей улице, когда мы выходили из города. Проверили у нас документы и предупредили, что на заводе Ильича стоят три заминированных автобуса“.

Естественно, все решили идти пешком. У Лили на спине был тяжёлый рюкзак, с которым она во время обстрелов ложилась на землю. В итоге все четверо дошли до Запорожья через Мангуш (поселок в 15 километрах от Мариуполя. — Ред.) и Бердянск.

История Артёма

Тем временем в родном Мариуполе, на противоположном берегу, остался Артём — сводный брат Лили. Забрать его с собой она не могла, так как идти за ним было далеко и опасно. Даже телефонной связи не было. Девушка думала, что война закончится быстро, поэтому у неё будет возможность встретиться с братом позже.