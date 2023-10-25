Впервые в истории финиш „Тур де Франс“ пройдет не в Париже

Многодневка начнется 29 июня во Флоренции. Старт гонки впервые пройдет в Италии, всего страна примет три этапа из 21.Финишируют гонщики 21 июля в Ницце. Организаторы многодневки решили изменить традиционное место финиша из-за Олимпиады в Париже, которая стартует 26 июля.

Последний этап будет состоять из индивидуальной „разделки“ на 34 км. Впервые с 1989 года „Тур де Франс“ обойдется без „этапа дружбы“. Последние 34 года на заключительном этапе гонщики ехали в спокойном темпе, а борьба шла только в спринтерском финише на Елисейских полях, пишет РБК.

“Тур де Франс“ пройдет в 111-й раз. Гонка входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте — вместе с „Джиро д’Италия“ и „Вуэльтой“.Последние два года „Тур де Франс“ выигрывал датчанин Йонас Вингегор.

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