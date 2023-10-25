ВИДЕО | Жерар Пике упал в двухметровую яму, отвлекшись на телефон

После окончания мероприятия Пике подошел к зрителям, чтобы раздать автографы. В этот момент он был занят своим телефоном и не заметил, что подошел к краю сцены. В итоге 36-летний испанец упал в находившуюся перед зрительным залом яму, пишет РБК.

Пике не пострадал, а видео с этим моментом стало вирусным. Футболист даже шутил в комментариях к одному из постов с роликом, написав, что это „был фокус“.

Пике завершил карьеру в ноябре 2022 года. С „Барселоной“ защитник девять раз выиграл чемпионат Испании, три раза — Лигу чемпионов. Также на его счету победа в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов с „Манчестер Юнайтед“. Со сборной Испании Пике выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.

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