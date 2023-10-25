„Клопов стало больше“: в Нарве борьбу с клопами и тараканами осложняют неадекватные соседи

Александр Пахомов, руководитель муниципального учреждения SA Narva Linnaelamu, которое обслуживает городское жилье, в том числе и все шесть нарвских общежитий, сказал, что лично побывал в комнате у Дмитрия в августе этого года, после чего жилец получил предписание навести в ней порядок. „Там была гора немытой посуды, пол в крошках“, – рассказал он. Предписание Дмитрий выполнил, однако к очередному приходу дезинсектора, по словам Натальи Колосовой, оказался совершенно не готов.

По ее словам, в общежитиях трудно справиться с этой проблемой до конца именно из-за антисанитарии, которую допускают в своих комнатах некоторые жильцы. Конечно, таких жильцов немного, но достаточно для того, чтобы работа у дезинсектора появлялась снова и снова.

По словам коменданта общежития на Энергия, 4 Натальи Колосовой, именно Дмитрий – один из тех проблемных жильцов, из-за которых и его соседи страдают от „живности“, он осложняет санитарную обработку помещений. „Такого, чтобы все кишело насекомыми, конечно, нет. У нас уборщица ежедневно как следует моет все коридоры, кухни. Клопов сейчас вообще нет, хотя время от времени они бывают, как и тараканы“, – рассказала комендант.

Он пояснил, что последнюю обработку провел совсем недавно, клопов ему все же удалось на время вытравить своими силами, а вот тараканов – не получается, поэтому приходится постоянно держать под рукой баллончик с отравой. Увы, в назначенный час встретиться с Дмитрием лично не удалось: из общежития он ушел, и на многочисленные звонки не отвечал.

Дмитрий рассказал „НГ“ по телефону, что никогда не видел общежития, настолько кишащего клопами и тараканами. „За полгода я травил их трижды, своими силами. То же делают и соседи. Но, сами понимаете, для того, чтобы был эффект, травить их надо во всем здании одновременно, а этого не делается“, – рассказал Дмитрий.

Как и многие нарвитяне, Лидия читала недавнюю нашумевшую статью русского BBC о клопах в Париже, ставших настоящим бедствием для столицы Франции. В статье говорилось, что основная причина этого – большое количество туристов и мигрантов. „В Нарве, конечно, никогда такого не может быть“, – говорит она, отметив, что из местных оте­лей за последние годы вообще не было заказов на выведение клопов. Что касается общежитий и многоквартирных домов, то вызовы бывают регулярно, и причина всегда одна и та же – отдельные квартиры или комнаты неадекватных жильцов, которые не в состоянии соблюдать в своем жилище чистоту. „Соблюдать чистоту – это еще мягко сказано. Иногда можно увидеть квартиры или комнаты, которые просто заполнены разным хламом и мусором и просто кишат насекомыми. Иногда бывает и так, что хозяева этих квартир отказываются меня впускать и говорят, что у них нет никаких насекомых“, – рассказывает Лидия.

Лидия Семенова – дезинсектор с более чем двадцатилетним стажем работы в Нарве. Ее небольшая фирма обслуживает нарвские общежития, спортшколы, имеет договора на регулярную профилактическую санобработку в нескольких квартирных товариществах. По мнению Лидии, в последнее время вызовов по поводу клопов стало заметно больше, хотя Нарва в этом плане все же благополучный город по сравнению, например, с Таллинном.

В заключение комендант показала журналисту действительно очень чистые места общего пользования, а также мы постучались в двери к двум нанимателям, которые рассказали, что клопов сейчас нет, а тараканы если и встречаются, то – единичные. После этой беседы журналист еще раз пыталась связаться с Дмитрием, но он на связь так и не вышел.

„Перед приходом дезинсектора жильцы должны подготовить комнату: отодвинуть мебель от стен и так далее, иначе нет смысла заниматься обработкой. Он же ничего этого делать не стал“, – рассказала комендант. По словам юриста SA Narva Linnaelamu Олега Щеглова, в договоре у каждого нанимателя комнаты в общежитии прописано, что наниматель обязан следить за своим жильем, содержать его в порядке, а в случае, если ожидается визит дезинсектора, самостоятельно подготовить комнату к санитарной обработке. Так что в данном случае у руководства общежития, скорее, претензии к Дмитрию.

Полгода борьбы с клопами

Обычно клопов или тараканов удается полностью вытравить после двух обработок, особенно, если они проводятся, так сказать „по горячим следам“, когда живность еще не успела как следует расплодиться. Но в одном многоквартирном доме от непрошенных „жильцов“ полгода страдал целый подъезд. „Там тоже была одна такая квартира, где даже ванная была наполовину заполнена всяким хламом. Я, конечно, не специалист, но люди там жили явно неадекватные. И хотя в квартиру председатель товарищества все же получила доступ, я сразу сказала, что проводить там дезинсекцию нет смысла. Надо еще и квартиру эту вымыть и прибрать“, – рассказывает она. И только через полгода, когда товариществу удалось выселить проблемных соседей, клопы наконец исчезли.

Евроремонт не спасет

В Нарве многие люди считают, что от всякой живности помогают избавиться евроремонты – мол, в современных строительных и отделочных материалах – ламинате, обоях, и так далее – задействовано столько всякой химии, что клопам и тараканам там не выжить, не говоря уже о размножении. Лидия в ответ на это грустно смеется. „Вы бы только видели, сколько прекрасных современных квартир мне приходилось опрыскивать жидкими ядами – и, конечно, не по вине их аккуратных хозяев, а по вине соседей“, – рассказывает она. Так что тем нарвитянам, которые уже годы назад забыли, что такое баллончики и ловушки для травли домашних насекомых, просто повезло с соседями, считает она.

Владимир Фунтиков, санитарный врач по образованию и бывший руководитель нарвской санэпидемстанции, в настоящее время также руководит небольшой фирмой, которая занимается в Нарве дезинсекцией. Он тоже подтверждает, что несовместимость клопов и тараканов с евроремонтами – не более, чем местный миф. Он вспоминает недавний случай из своей практики, когда после двух месяцев проживания в арендованных квартирах нескольких неаккуратных в быту строителей тараканами кишел уже весь дом, и вывести их оказалось непросто.

„Некоторые стыдятся признаться“