Теннисиста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-тестов

22-летний Бруксби был временно отстранен в июле. У игрока есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дисквалификация завершится 4 января 2025 года.Во время слушаний Бруксби признал, что действительно пропустил первый и третий тесты, оспаривался только второй „флажок“. Трибунал установил, что степень вины спортсмена была высокой, а сам теннисист проявил халатность, сообщает РБК.

Бруксби не выходил на корт с января, когда проиграл в третьем круге на Australian Open, после чего перенес две операции. Сейчас он занимает 301-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наивысшей позицией Бруксби в мировом рейтинге была 33-я строчка. В активе американца нет побед на турнирах ATP.

Спортсмены заносят свое местоположение в систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). В случае пропуска допинг-теста они получают так называемый флажок. Три „флажка“ в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил. „Флажок“ спортсмены получают, если допинг-офицер не нашел их по указанному в ADAMS адресу.

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