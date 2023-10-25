Теннисиста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-тестов
Американский теннисист Дженсон Бруксби дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года (три „флажка“). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
22-летний Бруксби был временно отстранен в июле. У игрока есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дисквалификация завершится 4 января 2025 года.Во время слушаний Бруксби признал, что действительно пропустил первый и третий тесты, оспаривался только второй „флажок“. Трибунал установил, что степень вины спортсмена была высокой, а сам теннисист проявил халатность, сообщает РБК.
Бруксби не выходил на корт с января, когда проиграл в третьем круге на Australian Open, после чего перенес две операции. Сейчас он занимает 301-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наивысшей позицией Бруксби в мировом рейтинге была 33-я строчка. В активе американца нет побед на турнирах ATP.
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