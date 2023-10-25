ФОТО и ВИДЕО | Найдена самая красивая футбольная команда в мире: у девушек подписчиков больше, чем у ряда клубов АПЛ(1)
Справедливо считается, что футбольный клуб „Сантас“ обладает самой красивой командой в мире. Клуб, базирующийся в колумбийском городе Медельин, стал сенсацией в социальных сетях.
Девушки собрали фан-базу в 1,2 миллиона подписчиков в социальной сети – это больше, чем у клубов Премьер-лиги „Борнмут“, „Брентфорд“, „Бернли“, „Фулхэм“, „Лутон“, „Ноттингем Форест“ и „Шеффилд Юнайтед“, пишет Sports.ru.
Команда играет в местных лигах и показательных матчах в Колумбии.
В дни матчей к команде присоединяются и сексуальные чирлидерши, которые показывают номера в перерыве.
„Сантас“ управляет Моника Вальехо. У красавицы 1,1 миллиона подписчиков на ее личной странице, а известность она получила благодаря видео, где она танцует тверк.
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