13-летний эстонский хоккеист наказан за нападение на латвийских арбитров

Инцидент произошел в матче возрастной группы U-15, в котором „Рига-2010“ выиграла у команды „Балтийские волки-2010“ со счетом 7:3. В конце матча у ворот „волков“ случилась потасовка, которая переросла в драку – ее спровоцировал украинский игрок „Риги“ Максим Вершецкий, грубо поставивший подножку 13-летнему Леонарду Рейнолу (рост - 189 см), пишет Rus.delfi.lv.

На льду началась драка. Арбитры попытались успокоить двух молодых игроков, но Рейнол с кулаками набросился на арбитров матча - Яниса Страупе и Яниса Эглитиса.

После инцидента эстонец Рейнол из „Балтийских волков“ был удален до конца матча, причем получил редкое в хоккее удаление – 5+20+20+20+20 минут. А представитель „Риги“ украинец Вершецкий получил два крупных штрафа (5+20 и 5+20 минут) за драку и удары ногами соперника.

На заседании дисциплинарной комиссии LHF 13-летний Рейнол был дисквалифицирован до конца сезона-23/24. Руководство команды „Балтийские волки“ решило отказаться от услуг агрессивного хоккеиста.

А Вершецкий из „Риги“ дисквалифицирован на пять игр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .